(Özel Haber) Tatilden dönen minik Efe’nin yüzüne kaynar su döküldü

Yüzü yanan 7 yaşındaki Efe Yüce, olay esnasında koltuğunda oturduğunu ve otobüsün sarsılmasıyla yüzüne kaynar su döküldüğünü söyledi.

Bursa’da ilk karnesini alan 7 yaşındaki Efe Yüce, babaannesi Sema Yüce ve dedesi Hasan Yüce ile Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gitti. Bir haftalık tatilin ardından Bursa’ya dönen aile seyahat ettikleri turizm şirketine ait otobüste hayatlarının şokunu yaşadı.

İddiaya göre servis yapan otobüs muavini, dede Hasan Yüce’ye bir şey içip içmeyeceğini sordu. Çay isteyen Hasan Yüce’ye sıçak su dolu bardağı uzatan muavin, otobüsün sarsılması ile sıcak suyu dedesinin yan koltuğunda oturan Efe Yüce’nin yüzüne döktü. Üzerine kaynar su dökülen minik Efe’nin yüzünde 2. derece yanık oluştu. Olayın ardından otobüsü durduran firma şoförü minik Efe’ye yolda bir şey yapılamayacağını birkaç dakika içinde Manisa’nın Akhisar ilçesine varacaklarını orada gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Aile 10 dakika sonra vardıkları Akhisar ilçesinde otobüsten indirilerek çağırılan 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye gönderildi. Ailenin hastaneye gitmesinin ardından otobüs yolculuğuna devam etti.

Hastaneye gittikten sonra otobüs firmasının kendilerini 3 defa aradığını ve kendileri ile başka türlü ilgilenmediklerini ifade eden Sema Yüce, hastanedeki işleri bittikten sonra hiç tanımadıkları bir şehirde yalnız bırakıldıklarını dile getirdi.

Yüce, "Eşim ve torunum yan yana oturuyordu. Ben ön koltuktaydım. Torunumun sesiyle ayağa kalktım ben gittiğimde çocuğun yüzü yanmıştı. O an olayın şokuyla bize ne söylendi, neler yapıldı idrak edemedim. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Geldi çocuğun yüzüne baktı ve bize biraz sonra Akhisar’a varacağımızı orada gerekli müdahalenin yapılabileceğini söyledi. Akhisar’a vardığımızda hemen ambulans geldi ve bizi hastaneye gönderip kendileri yola devam ettiler. Hastanede işimiz bittikten sonra aklım başıma geldi. Hiç tanımadığımız bir şehirde yalnız bırakılmıştık ve kimse bizimle ilgilenmemişti. Firma yetkililerini aradık, kendi imkanlarımızla otogara geçmemizi bizi Bursa’ya göndereceklerini söylediler. Bizim çocuğumuzun yüzü yandı, psikolojimiz bozuldu, şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Yüzü yanan minik Efe ise o anları, "Ben koltukta oturuyordum. Muavin bana bir şey ister misin diye sordu istemediğimi söyledim. Sonra dedem çay istedi. Bir bardağa çay doldurdu benim başımın üzerinden bardağı uzattı. O esnada otobüs sarsıldı dedem bardağı tam tutamadı ve sıcak su benim üzerime döküldü" sözleriyle anlattı.

Oğlunun sık sık ayna karşısına geçip "yüzüm iyileşecek mi" diye sorduğunu dile getiren anne Bedriye Yüce ise otobüs firmasından kendileriyle ilgilenmedikleri ve sorumsuz davrandıkları gerekçesi ile şikayetçi olacağını belirterek, "Benim çocuğum tatil yapmaya gitti. Tatil dönüşü otobüste başına bir kaza geldi ve kimse ne olduğunu sormadı. Biz muhatap bulamıyoruz. Bizi aradıklarını söylüyorlar, fakat biz onları arıyoruz. Efe sürekli ayna karşısına geçip yüzüne bakıyor ve iyileşip iyileşmeyeceğini soruyor. Çocuğuma cevap veremiyoruz. Sorumsuzluklarının cezalarını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Aile daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na giderek kazayla ilgili otobüs firmasından şikayetçi oldu.