(Özel Haber) Tavuğa saldıran köpeği pompalıyla vurdu

Bursa'da bir çiftçi, tavuğuna saldırdığı gerekçesiyle pompalı tüfekle 4 aylık köpeği vurarak öldürdü.

Olay, Karacabey ilçesine bağlı Karaağaç Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, tavuk çiftliği bulunan 52 yaşındaki M.Ö. komşusunun köpeğinin kendi çiftliğinde bulunan tavuklara saldırması üzerine sinirlenerek pompalı tüfekle ateş etti. Sesi duyan köpeğin sahibi 49 yaşındaki Ayvaz T. ise olay yerine gittiğinde köpeğini kanlar içerisinde yerde can çekişirken gördü. Yaralı köpeği alıp veterinere götüreceği sırada yavru köpek telef oldu.

Ayvaz T. şikayetçi olmak için jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tutarak, şüpheli M.Ö.'yü ifadesini almak için karakola götürdü.

Konuyla ilgili konuşan köpeğin sahibi Ayvaz T., ''Bu çiftlikte hem solucan gübresi hem de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dün akşam saat 18:30 sıralarında oğlumu arayıp silah atıldığını söyledim. Köpeklerin vurulduğunu düşündüm. Aradan geçen zamanda köpeklerden dört tanesi yanıma geldi bir tanesi gelmedi. Daha sonra çiftlik sahibinin yardımcısını arayarak silah atıldığını ve onu kimin attığını sordum. O da patronunun silah aldığını ve onu denediğini söyledi. Sonra oğlumu arayarak olay yerini tarif ettim, gittiğinde köpeği yaralı halde buldu. Ben de o sırada gelirken çiftlik sahibinin silahla gittiğini gördüm. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Gelip olay yeri incelemesi yaptılar, tutanaklarını tuttular. Biz de hayvanımız hastaneye götürmek üzereyken, hayvan öldü maalesef. Sebebini sorduğumda tavuğuna saldırdığını söylüyor, ama bizimde tavuklarımız var. Daha önce hiç böyle bir şahit olmadık ama olabilir, hayvandır saldırmış olabilir ama arasaydı beni zararı neyse öderdik. Yani bunun için hayvanı öldürmek mi gerekiyor? Silahla dört beş kere ateş etmek mi gerekiyor.Telefonla da görüştük, jandarma geldiğinde de görüştük. Zaten vurduğunu kendisi de kabul ediyor'' diye konuştu.