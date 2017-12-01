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01 Aralık 2017 09:32

(Özel Haber) Tavuk hırsızı kamerada

Bursa’da kümese girerek tavuk çalan hırsız kameralara yakalandı.

(Özel Haber) Tavuk hırsızı kamerada

01 Aralık 2017 09:32


Edinilin bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde A.E.T.’ye ait olduğu iddia edilen kümesi gözüne kestiren hırsız, gece yarısı evin önüne geldi. Etrafı kolaçan eden zanlı, araçları kendine siper ederek kümesin kilidini kırdı. Eliyle tavukları yakalamaya çalışan zanlı, bir tavuğun kaçarak gitmesini önleyemedi. Kümeste bulunan diğer 2 tavuğu çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah kümesin kapısının kırık olduğunu fark eden tavukların sahibi durumu polise bildirdi. Ekipler, olayla alakalı çalışma başlattı.




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