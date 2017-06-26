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26 Haziran 2017 09:34

(Özel Haber) Taze fasulye altın çağını yaşıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde tarladan toplanmaya başlayan taze fasulye 4 liradan alıcı buluyor.

(Özel Haber) Taze fasulye altın çağını yaşıyor

26 Haziran 2017 09:34

Çiftçinin yüzü yüksek fiyatlar sebebiyle gülüyor.


Geçtiğimiz yıl Rusya pazarının kapalı olması ve ürünün bol olması sebebiyle bir lira 80 kuruş ile 2 lira 50 kuruş arasında fiyatla tarladan alınan taze fasulye bu yıl Rusya pazarının açılması ve yağışlardan dolayı adeta altınla yarışıyor. Fasulye tarladan 2 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla toplanıyor. Bir dönüm tarladan 3 ton taze fasulye hasat ediliyor. Çiftçinin yüzü yüksek fiyatlar sayesinde gülmeye başladı.


Geçtiğimiz yıl taze fasulyenin para etmediğini belirten üreticiler, bu yıl fiyatlardan memnun. Taze fasulye üreticisi Ali Karatekin, "Biz taze fasulyeleri mart ayında ekiyoruz. 3 ay sonra hasada başlıyoruz. Mayıs ayında 6 liradan taze fasulye satmaya başladık. Sonra 2 liraya kadar düştü. Sonra fasulye tekrar yükselişe geçti. Şu anda tarladan 4 liraya alıcı buluyor. Pazarda ise 6-7 lira arasında satılmakta" dedi.




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