Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 09:37

(Özel Haber) Terzi dükkanını müzeye çevirdi

Bursalı terzi, yıllardır dikiş diktiği dükkanını topladığı tarihi eserlerle adeta müzeye çevirdi.

(Özel Haber) Terzi dükkanını müzeye çevirdi

15 Eylül 2017 09:37


Bursa’da 50 yıldır terzilik yapan Hakkı Demir, tarihe merakı sayesinde işlettiği dükkanı müzeye döndürdü. 5 yıl önce tarihi eserler toplamaya başlayan terzinin dükkanı şimdi yüzlerce antikayla dolu. Tarım aletlerinden fotoğraf makinelerine ve terzi malzemelerine kadar yüzlerce antikayla dükkanını dolduran terzinin dükkanına girenler tarihi bir yolculuğa çıkıyor. 50 yıldır terzilik yaptığını ifade eden Hakkı Demir, "Yıllarca vatandaşların söküklerini ve elbiselerini dikiyorum. İşimi severek yapmaktayım. Çocukluğumdan itibaren tarihi eşyalara büyük bir ilgim vardı. Ama bir türlü tarihi eşya toplayamıyordum. 5 yıl önce antika toplamaya başladım. Bulduğum her tarihi eşyayı aldım, sonra bunları dükkanımda sergilemeye başladım. Terzi dükkanım şimdi müzeye döndü. Dükkanıma gelen müşteriler hayran şekilde duvarlarda bulunan tarihi eşyaları inceliyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç