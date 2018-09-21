(Özel Haber) Trafikte darp edilen bayandan zanlıları yakalayan polise teşekkür

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanımadığı bir kişi tarafından darp edilen Ayşe M. olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi olurken, şahsı kısa sürede yakalayan yunus ekiplerine çiçek vererek teşekkür etti. Kaçan zanlılar, kendilerini yakalamak isteyen bir polis memurunun 50 metre yerde sürüklenmesine de sebep olmuştu.

Olay, Yenice Mahallesi Şehitler sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Uğur. P. isimli şahıs sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayşe M. isimli bayanı darp ederek olay yerinden kaçtı. Darp edilen bayan durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler söz konusu bayanla yaptığı görüşmede Uğur P.'nin kullandığı araç plakasını tespit ederek arama başladı.

"Nefes kesen kovalamaca"

Aracın Belediye kavşağından geçtiğini fark eden yunus ekipleri, söz konusu aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç bu sırada polis memuru Hüseyin K.'yı 50 metre sürükledi. Diğer polisler ise havaya ateş açarak otomobili Bankalar Caddesinde durdurdu. Durdurulan araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Her iki şahıs hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadelere alınmak üzere karakola götürüldü. Uğur P.'nin kullandığı araç ise çekici yardımıyla olay yerinde kaldırılarak otoparka götürüldü.

"Darp edilen kadın olayı anlattı"

Olay hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Ayşe M.:"Ara sokakta yürüdüğüm sırada yanımdan geçen arabanın biri bana çarptı. Ben de kendisine tepki gösterince şoför araçtan inerek beni tekmeledikten sonra olay yerinden aracıyla kaçtı. Ben de polislerimizi aradım, olayı bildirdim. Allah razı olsun canla başla peşine düştüler, yakaladılar." dedi. Şahıstan şikayetçi olduğunu söyleyen Ayşe M.,"Dilekçemi verdim, kendisi gözaltında, sonuna kadar takipçisi olacağım. "Kadına şiddete" hayır diyorum. Polislerimize çok teşekkür ediyorum. Kovalamaca esnasında iki polisimiz yaralandı. Allah onlardan razı olsun, polisimize zeval vermesin" diye konuştu.