(Özel haber) Üftade Hazretlerine ait özel eşyalar ilgi görüyor

Bursa’nın Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan Üftade Tekkesi’nin bir kısmı eğitim gören öğrencilere tahsis edilirken, Üftade Hazretlerinin eşyaları da tekkedeki özel odalarda sergileniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 3 milyon liralık restorasyonu ile çevresini açtığı Üftade Tekkesi tarihi ihtişamına yeniden kavuşurken, Bursa dışından gelen çok sayıda ziyaretçinin görmek istediği mekanların başında geliyor. İlk olarak Üftade Hazretlerinin türbesini ziyaret eden vatandaşlar daha sonra tekkeye çıkıyor. Üftade Hazretlerine ait şalvar, gömlek, teber, tespih, takunya, takke ve Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin Bursa sokaklarında ciğer sattığı sopalar, alt bahçede bulunan özel havalandırılmalı odalarda sergileniyor. Ziyaretler sırasında Üftade Cami İmamı tarafından vatandaşlara bilgi veriliyor.

Üftade Hazretlerinin tekkeyi takriben 1540’lı yıllarda yaptırdığını belirten Üftade Cami İmamı Mehmet Karaca, “Celvetiye tarikatını kurarak Balkanlara ve Anadolu’ya kısa zamanda yayılmasına vesile oluyor. Bu tekkeden ilim, irfan ehli ve Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretleri gibi büyük cevherler çıkmış. Bizlere hep yön vermişler. Bu tekke yıllardan beri ziyaretçi akınına uğruyor. İnsanlarımız buraya geliyorlar ve manevi duygular içerisinde burada ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesinin burada çok büyük hizmetleri oldu. Burada Üftade Hazretlerinin tespihinden gömleğine, takkesinden takunyasına kadar birçok kullandığı özel eşyası var. Ayrıca Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin ciğer sattığı sopalar var. Tekke bölümü ise cami, semane, kubbeli odası, çilehanesi ve pembe odalar bulunuyor” diye konuştu.

Öte yandan Üftade Tekkesi’ne ait çok sayıda eşyanın yeterli fiziki alan olmadığı için teşhir edilemediğini ve depolarda muhafaza edildiğini belirten vatandaşlar ise “Daha önce burada olan ancak tadilatta Merinos’daki tamir atölyesinde bakımları yapılan birçok tarihi eşya halen depolarda muhafaza ediliyor. Oradaki eşyaların geri gelmesini istiyoruz. Aşağı yukarı 5 sene oldu. Halkın onları burada ziyaret etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Üftade Hazretleri kimdir

Asıl adı Mehmed Mühyiddin olan Üftade Hazretleri Hıdır Dede’den ders aldı. Gözleri görmeyen ve ayakları tutmayan Hıdır Dede’yi senelerce camiye götürüp getiren Üftade Hazretleri, hocası Hıdır Dede vefat edince 17 yaşında vaaz vermeye başladı. 1490 yılında Bursa’da doğan Üftade Hazretleri 1580 yılında vefat etti. Bursa’da kurulup Anadolu ve Balkanlara’da yayılan Celvetiye tarikatının piridir. Ulucami ve Kayhan Camii’nde müezzinlik yaparken, kendisine takdim edilen birkaç akçelik maaş bağlanınca gece rüyasında, ’Mertebenden üfta oldun, düştün’ hitabına maruz kalan Mehmet Mühyiddin Efendi, bundan sonra Üftade ismini kullanmıştır. Üftade Hazretleri, tasavvufi hayatı, Hıdır Dede ile tanımış, ondan ilim ve feyz almıştır. Onun vefatından sonra kemale erip, keşfi açılmıştır. Ondan sonra, ’Alemi istiğraka düşüp 6-7 günde seyreyledim. Ne nefsim kaldı, ne sima kaldı’ demiştir. Üftade birçok camide vaaz ve irşad görevinde bulundu. Halkın ısrarı ile Emir Buhari Hazretlerini rüyada ricası üzerine Emirsultan Camii’nde imamlığa başladı.

Aldığı maaşı dervişlere dağıtmıştır. Hazreti Üftade hayatı boyunca ibadet, züht ve takvaya önem vermiştir. Halk içinde Hakkı aramış, uzlet yerine celveti (halkın içinde olmak) tercih etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, 3. Murat Han’ın annesi Nurbanu Sultan, devlet adamları ve devrin önemli şahsiyetleri Hazreti Üftade’ye büyük saygı göstermiş, duasını almıştır.