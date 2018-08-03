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03 Ağustos 2018 09:35

(Özel Haber) Uludağ’da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi, çöp konteynerlerini böyle devirdi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan restoran ve piknik alanlarının bulunduğu Sarıalan Bölgesi’nde çöp konteynırlarından yiyecek ararken görüntülendi.

(Özel Haber) Uludağ’da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi, çöp konteynerlerini böyle devirdi

03 Ağustos 2018 09:35


Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan Uludağ’daki ormanda yaşayan ayılar, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi’ne kadar geldi. Aç kalınca günübirlikçilerin ve lokantalarının bulunduğu Sarıalan Mevkii’nde bulunan çöp konteynırlarını devirerek çöpleri karıştırıp yiyecek arayan ayı ve 2 yavrusu, Sarıalan’da işletmeci olan Murat Çobal’ın kamerasına yansıyarak ilginç görüntülere sahne oldu. Araçların geldiğini fark eden anne ayı ve 2 yavrusu ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.


Ayıların aç kalıp yerleşim birimine gelmesi ve çöpleri karıştırması yaban hayatında hayvanların yiyecek bulmakta yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.




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