Havaların ısınması ile birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan Uludağ’daki ormanda yaşayan ayılar, oteller bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki Sarıalan Bölgesi’ne kadar geldi. Aç kalınca günübirlikçilerin ve lokantalarının bulunduğu Sarıalan Mevkii’nde bulunan çöp konteynırlarını devirerek çöpleri karıştırıp yiyecek arayan ayı ve 2 yavrusu, Sarıalan’da işletmeci olan Murat Çobal’ın kamerasına yansıyarak ilginç görüntülere sahne oldu. Araçların geldiğini fark eden anne ayı ve 2 yavrusu ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Ayıların aç kalıp yerleşim birimine gelmesi ve çöpleri karıştırması yaban hayatında hayvanların yiyecek bulmakta yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi.