(Özel Haber) Uludağ’da şenlik yapmanın bedeli 1100 TL

Sivil toplum kuruluşları da zirvede düzenleyecekleri şenlikler için adeta gün sayıyor. Yaz aylarında bile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turist çeken Uludağ’da fotoğraf ve film çekmenin, şenlik düzenlemenin bir bedeli var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu imzasıyla yürürlüğe giren 2017 ücret tarifesine göre Uludağ’da bir günlük film çekmek 1250, fotoğraf çekmek ise 125 lira. Zirvede düğün, şenlik, festival ve davet organizasyonu yapmak isteyenler de alacakları izne müteakip bin 100 lira ödemek zorunda. Uludağ’da konser organizasyonu düzenlemek isteyenler ise 5 bin 500 lira ödemek zorunda.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa ve civar illerdeki milli parklara giriş ücretlerini açıkladı. Buna göre; Uludağ Milli Parkı’na bisikletle girmek isteyenler 3, motosiklet ve ATV ile girmek isteyenler 6, otomobil, kamyonetle girmek isteyenler 9 lira ödeyecek. Minibüse 25, midibüse 45 ve otobüslere ise 80 lira giriş ücreti uygulanıyor. Suuçtu Tabiat Parkı’nda ise bisikletlere 2.5, motosiklet ve ATV’lere 5, otomobillere 8, minibüslere 25, midibüslere 40 ve otobüslere de 70 lira giriş ücreti uygulanıyor. Bilecik’teki Küçükelmalı Taibat Parkı’ndaki giriş ücretlerinde de Suuçtu tarifesi uygulanıyor. Delmece Yaylası’na girmek isteyen otobüslerden 55 lira ücret talep ediliyor.

Abant ve Uludağ’da film çekmenin bir bedeli var

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki milli parklarda fotoğraf ve film çekmek, düğün yapmak, konser düzenleme gibi etkinliklerden talep edilen ücretleri de resmi internet sitesinden açıkladı. Buna göre; Uludağ ve Abant’ta bir günlük fotoğraf çekmenin bedeli 125 lira. video ve film çekmek isteyenler ise günlük bin 250 lira ödeyecek. Alınacak izne müteakip Uludağ ve Abant’ta düğün, davet, festival ve şenlik düzenlemek isteyenlerden bin 100 lira organizasyon bedeli alınacak. Uludağ ve Abant’ta konser ve gösteri düzenlemek isteyeam 5 bin 500 lira ödemek zorunda. Milli parklarda açık alan reklamı veya tanıtımı yapmak isteyenler de günlük ücret ödeyecek. 250 metre karelik alan için günlük metre başına 6 lira ödenecek.

2017’de zam yapıldı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, milli park alanlarının giriş, konaklama, film ve video çekim ücretlerine belirli oranlarda zam yaptı. Amatör fotoğraf ve film çekimleri için ise mahalli yöneticilerden izin alınacak. Okulların kapanması ve Ramazan Bayramı sonrası Uludağ ve Abant eteklerinde bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından şenlik ve festival düzenlenecek.