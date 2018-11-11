(Özel Haber) Uludağ'ın eteklerinde 40 yıllık özlem bitiyor, dağ ilçelerine ulaşım için tünel inşaatı başladı

Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında ihale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin inşaat çalışmaları başladı. Uludağ'ın eteklerinde Doğancı Barajı'nın yanında inşa edilecek tünel ile Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşım kolaylaşacak.

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, dağ yolunun 40 yıllık bir özlem olduğunu belirterek, "Dağ bölgesinde 4 önemli ilçemiz var, vatandaşlarımızın ulaşımı adına dağ yolumuz bu anlamda çok değerli. Yaklaşık 1,5 yıl önce ihalemizi yaptık. Bu yolu gerçekleştirmek de, memlekette birçok hizmette olduğu gibi Ak Parti iktidarına nasip oldu. Ben; Cumhurbaşkanımıza, geçtiğimiz ay Kızılcahamam kampında, Bakanlar Kurulu'muzun huzurunda, Bursa'yla ilgili söylediğim öncelikli yatırımların başında dağ yolu projesini ifade etmiştim. Her vesileyle de bu süreci yakından takip ediyoruz. Bölge müdürümüzle de geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık, Karayolları Genel Müdürümüzü ziyaret ettim ve dağ yolu ile ilgili gündemi kendisine sordum ve hatırlattım. Zor bir yol. Kamu İhale Kurumu, ihale süreçlerinde itirazlardan dolayı önemli gecikmeler yaşandı, hukuki sorunlar yani yapılabilecek bir durum yok bu anlamda. Ama şükürler olsun şantiyemizi kurduk ve dağ yolunda, Doğancı Barajı'mızın bulunduğu bölgede bir çalışma başladı" dedi.

"Tünel ve viyadük inşaatı başladı"

Doğancı Köyü yakınlarından başlayan ve barajın yanından Orhaneli yoluna bağlanacak 2 kilometrelik bir tünel çalışması ve 220 metrelik bir viyadük çalışması inşaatının başladığını ifade eden Esgin, "Çalışma çok zor ve meşakkatli olacak. Süreci yakından takip ediyoruz. En kısa sürede bitirmek için çabalıyoruz. 7 metre ile 50 santim arasında, günlük ilerleme mümkün olabiliyor. O tünelin jeolojik koşullarına bağlı olarak, yani bu koşulları da göz önünde bulundurarak en kısa süre içerisinde tünelimizi bitirmek istiyoruz. Bu tünel bittikten sonra da Doğancı Barajı'nın çıkışıyla, Erenler Köyü arasındaki mesafede de proje çalışmalarımız devam ediyor. Erenler Köyü ile Harmancık arasındaki bölümde de, biliyorsunuz orada Kamu İhale Kurumu'na itirazlar var. O itirazların sonuçlanmasını bekliyoruz, en kısa süre içerisinde bu noktadaki çalışmaları da yoğunlaştıracağız ve inşallah dağ yolu, dağ bölgemiz bu anlamda 40 yıllık özlemini ortadan kaldırmış olacak. 16 yıllık iktidarımızda, memleketimize yaptığımız çok farklı alanlarda, çok önemli yatırımlar var. Bunların en önemlilerinden birisi de ulaşım yatırımları. 8 ay sonra inşallah İstanbul ve İzmir entegre oluyor. Bursa bu anlamda çok önemli bir kavşak noktasında. İstanbul zaten 1 saatlik bir mesafeye zaten indi, İstanbul ile entegrasyon sürecini yaşıyoruz ve İzmirle de yaklaşık 2 saatlik bir uzaklığa düşüyor, İzmirle yakınlaşıyor ve İzmir ile de bir entegrasyon sürecinde, Bursa çok önemli bir kavşak noktası olacak ve 2 saatlik mesafede 25 milyon insanımızın ulaşabileceği, ulaşılabilir bir şehir olma noktasında önemli bir misyonu gerçekleştirecek" diye konuştu.

"Dağ yöresi kırsal turizmle canlanacak"

Yol çalışmasının tamamlanmasıyla dağ yöresinin her alanda değerleneceğini kaydeden Mustafa Esgin, "Bursa çok kıymetli bir şehir. Yani öyle bir şehir düşününki doğa turizminden, kış turizmine, tarih-kültür ve inanç turizminden sağlık turizmine kadar gerçekten çok önemli alternatif turizm başlıklarının hepsini gerçekleştirebildiğiniz bir yerdir Bursa. Kırsal turizm de bunlardan önemli bir başlık, dağ bölgemizde bu anlamda keşfedilmemiş bir cennet. Elbette ki köylerimizde biz halkımızın kendisine yeterli olabileceği bir hayat standardını onlara sunmak istiyoruz. Yol medeniyet demektir, işte yolumuzu götürüyoruz. Ulaşılabilir olmayı sağlıyoruz, bu noktada kırsal kalkınmada da yol son derece önemli. Bu zenginliklerimizi, bölge halkımızın yararına, onların ekonomik olarak daha güçlenmesine katkı sağlayacak şekilde, yine onlardan aldığımız ilhamla, yine onlarla yaptığımız istişareler neticesinde onlara katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirecek çalışmaları da birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.