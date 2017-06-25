Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » (Özel Haber) Üniversite Öğrencisi, Eldivenle Kontrol Edilebilen Bomba Imha Aracı Geliştirdi
25 Haziran 2017 11:17

(Özel Haber) Üniversite öğrencisi, eldivenle kontrol edilebilen bomba imha aracı geliştirdi

Bursa’da bir üniversite öğrencisi, eldivenle kumanda edilebilen mobil bomba imha aracı yaptı.

(Özel Haber) Üniversite öğrencisi, eldivenle kontrol edilebilen bomba imha aracı geliştirdi

25 Haziran 2017 11:17


Mekatronik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enes Malik Kaptan, okulu bitirme projesi olarak eldivenle kontrol edilebilen mobil bomba aracı geliştirdi. Terör olaylarının dünyanın her yerinde baş gösterdiği bir dönemde giyilebilir teknoloji kullanılarak bomba imha aracı geliştiren üniversite öğrencisi Enes Malik Kaptan, “Bomba imha aracı noktasında zaten birçok çalışmalar yapıldı. Diğer bomba imha araçları kumanda yada bilgisayar ortamından kontrol ediliyorken, bizim geliştirdiğimiz projede eldiven ile kontrol ediliyor” diye konuştu.


Tek bir eldiven üzerinde 6 ay çalıştıklarını dile getiren Kaptan, “Aynı eldiven üzerinden hem aracı kontrol ediyoruz, hem de bir buton sayesinde yine robot kolun kontrolünü yapabiliyoruz. Sistemimizi diğer bomba imha araçlarından ayıran en önemli özellik ise giyilebilir olmasıdır. Uzaktan daha hassas bir kontrol sağlanmasıdır” dedi.


Bu çalışmanın geliştirilebilir olduğunu kaydeden Kaptan, “Biz bunun sadece kontrol kısmını yaptık. Bomba imha robotunun üzerine kamera ve ısı sensörleri ekleyebiliriz. Şu an 250 metreye kadar aracımızı bu eldiven ile kontrol edebiliyoruz. Bu bizi görüş açısı noktasında kısıtlıyor. Önüne bir kamera koyarak bu görüntüyü bilgisayara verebiliriz. Bizim yaptığımız sistemin ara değerlerini alabiliyoruz. Tek eldivenle kontrol edilebilen bir araç oluyor. Araç noktasında zaten yapılmış emsalleri var. Fakat kontrol noktasında ilk defa yapılan bir proje bu” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!