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05 Aralık 2017 09:57

(Özel Haber) Üniversiteli kızlar, ojeli ellerle atlara nal çakıyor

Uludağ Üniversitesi’nde atçılık yüksek okulunda eğitim gören genç kızlar, her gün ahıra girip atların bakımını yapıyor, nallarını çakıyor.

(Özel Haber) Üniversiteli kızlar, ojeli ellerle atlara nal çakıyor

05 Aralık 2017 09:57


Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören kız öğrenciler. yaptıkları işlerle erkeklere taş çıkartıyor. Elleri ojeli kızlar, yaptıkları işle görenleri hayretler içinde bırakıyor. Her gün okulun damında bulunan atların önce pisliklerini temizleyen öğrenciler, daha sonra hocalarından atların bakımıyla ilgili bilgiler öğreniyor. Öğrenciler, atların nallarını çakıp yelelerini tarayarak onlara adeta bir bebek gibi bakıyor. Öğrenciler okulda atçılık ve antrenörlüğü konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılıyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler hipodromlarda, tarım işletmeleri atçılık birimlerinde, TJK haraları, atlı spor kulüpleri, veteriner fakültesi hayvan hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatında iş imkanı bulabiliyor. Özellikle kız öğrenciler ülkemizde sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen nalbantlığı öğrenerek bu mesleği yaşatmayı hedefliyor.


Her gün atların bulunduğu ahıra girdiklerini belirten kız öğrenciler, "At bizim için büyük bir tutku. Her gün ahıra girip atların pisliklerini temizliyoruz. Atların bakımlarını hocalarımızdan öğreniyoruz. Atlara nasıl nal çakılır onu öğreniyoruz. Elimizde ojelerle hayvan pisliği temizlediğimizi görenler bizlere inanmıyor. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Maksadımız iyi bir at bakıcısı ve antrenörü olmak" dedi.


Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Gözde Özalp, "Okulumuz 2014 yılından itibaren eğitim ve öğretim veren bir okul. Kendimize ait atlarımıza ait bir alan var öğrencilerimiz. Öğrenciler 7-24 atlarla ilgileniyor. Kız öğrencilerimizin sayısı günden güne artıyor" şeklinde konuştu.




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