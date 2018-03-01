Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 09:09

(Özel Haber) Ünlü dönerci bir günlük hasılatını Afrin’e bağışladı

Dünya’nın en büyük dönerini yaparak Guines rekorlar kitabına giren Bursa’nın meşhur dönercisi Eyüp Solmaz, Afrin’de kahramanca savaşan Mehmetçiğe bir günlük hasılatını bağışladı.

(Özel Haber) Ünlü dönerci bir günlük hasılatını Afrin’e bağışladı

01 Mart 2018 09:09


Bursa’da her gün binlerce müşterinin ziyaret ettiği meşhur dönerci, bir günlük hasılatını Mehmetçik’e bağışladı. Yaptığı lezzetli dönerle damaklarla unutulmaz bir lezzet bırakan Eyüp Solmaz, bir günlük hasılatını Mehmetçik Vakfına bağışladı.


"Sıra bende" etiketiyle slogan başlatan Eyüp Solmaz, "Yarın sıra sırayı kim alacak merak ediyorum. Mehmetçiğimiz canını ortaya koyarak bu zorlu şartlarda kahramanca savaşıyor. Biz de kahraman askerlerimiz için elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik. Bir günlük sattığım döner kebabından elde ettiğim hasılatımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Bu bağışla birlikte yeni bir slogan başlattık ve bugün sıra bizde etiketini kullandık. Bugün sıra bizde, yarın kimde diyoruz. Bugünkü hasılatımızı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımızı öğrenen müşterilerimiz 20 lira tutan hesaplarını bizden de katkı olsun diyerek 100 lira olarak ödüyorlar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç