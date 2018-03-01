(Özel Haber) Ünlü dönerci bir günlük hasılatını Afrin’e bağışladı

Bursa’da her gün binlerce müşterinin ziyaret ettiği meşhur dönerci, bir günlük hasılatını Mehmetçik’e bağışladı. Yaptığı lezzetli dönerle damaklarla unutulmaz bir lezzet bırakan Eyüp Solmaz, bir günlük hasılatını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

"Sıra bende" etiketiyle slogan başlatan Eyüp Solmaz, "Yarın sıra sırayı kim alacak merak ediyorum. Mehmetçiğimiz canını ortaya koyarak bu zorlu şartlarda kahramanca savaşıyor. Biz de kahraman askerlerimiz için elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik. Bir günlük sattığım döner kebabından elde ettiğim hasılatımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Bu bağışla birlikte yeni bir slogan başlattık ve bugün sıra bizde etiketini kullandık. Bugün sıra bizde, yarın kimde diyoruz. Bugünkü hasılatımızı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımızı öğrenen müşterilerimiz 20 lira tutan hesaplarını bizden de katkı olsun diyerek 100 lira olarak ödüyorlar" dedi.