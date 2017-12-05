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05 Aralık 2017 10:03

(Özel Haber) Yağmur yağdı, evleri su bastı

Bursa’da dün geceden buyana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kanalizasyonlar tıkanırken, vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla boşalttı.

(Özel Haber) Yağmur yağdı, evleri su bastı

05 Aralık 2017 10:03


Bursa’da aralıksız yağan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün akşamdan itibaren şiddetini arttıran yağmur sonrası sokaklardaki çöpler kanalizasyon giderini tıkadı. Evlerin giriş katları sularla dolmaya başlayan vatandaşlar neye yapacağını şaşırdı.


Evlerin önlerine kum torbalarıyla set yapmaya çalışan mahalle sakinleri, ellerine aldıkları kova ve süpürgelerle suları boşaltmaya çalıştı. Evleri sular içinde kalan vatandaşlar, her yağış sonrası bunu yaşadıklarını yetkililerin bu duruma bir el atmasını istedi.




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