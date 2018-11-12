(Özel Haber) Yavru babun hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen ay dünyaya gelen babun yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde doğal ortamlarını aratmayacak bir şekilde hayatlarını idame ettiren babun ailesine yeni bir üye daha katıldı. 18 tane maymunun bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan yavruyla sayı 19'a çıktı. Sempatik hareketleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan yavru babun, annesinin sırtından bir an bile inmiyor. Kendileri için hazırlanan yemekleri de yiyen sevimli yavru, barınağında iplere ve kütüklere tırmanarak oyunlar oynuyor.

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, babunların hayvanat bahçesinin bir türü olduğuna dikkat çekerek, "Burada 118 türde bin 200 tane hayvan var. Babunların yeni yavrusu ile birlikte sayıları 19'a ulaştı. Burası Avrupa Hayvanat Bahçeler Birliği standartlarında oluşmuş bir bahçedir. Avrupa'nın herhangi bir hayvanat bahçesinde babunlar nasıl yaşıyorsa burada da aynen öyle yaşıyor. Bizim bakıcılarımız ve teknik personelimizin hepsi sürekli eğitiliyor" diye konuştu.