(Özel Haber) Yıldırım'ın yeni yüzünde hayat başlıyor

Bursa'da kentsel dönüşüm konusunda önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi'nin Mevlana-Ulus bölgesinde kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği 812 konut ve 12 bin metrekare ticari alandan oluşan Hüma Hatun Evleri'nde yaşam başlıyor. Bu evlerin 212 tanesini kentsel dönüşüm kapsamında anlaştıkları hak sahiplerine 14 Aralık'ta törenle teslim edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Cazip fiyatlar ve şartlarla diğer dairelerin satışlarını başlattık. Rezidans kalitesinde, 14 metre derinlikte zeminine su ve çimento karışımı enjekte edilerek yüksek teknolojiyle inşa edilen Hüma Evleri bulunduğu lokasyon itibariyle de şehrin yeni gözdesi olmaya aday" dedi.

Mevlana Bölgesi'nde belediyeninin kendi öz kaynaklarıyla 2 yılda inşa edilen Hüma Evleri'nde yaşam başlıyor. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 238 bin lira ile 330 bin lira arasında değişen fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyen dairelerin finansmanında belediye kolaylığı sağlanacak.

Yıldırım'ı cazibe merkezi haline getirmek için 4,5 yıldır çalıştıklarını ve bunda büyük ölçüde mesafe kat ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Biz Yıldırım'ın 50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Buradaki konutlarımızın ismini Huma Hatun ismini verdik, Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi. Dolayısıyla bir şehri geleceğe tasarlamak için de hem objektif olmanız lazım hem de bilimsel yöntemleri uygulamanız lazım. Şehrimizin ana konularından bir tanesi, o sağlıksız yapıların tekrar dönüştürülmesiydi. Biz de şehri bir taraftan planlarken, Yıldırım Belediyesi olarak da özel sektörümüze, müteşebbislerimize örnek olması açısından da konut inşa ettik. Hem özel sektörü teşvik etmek hem de örnek bir model ortaya çıkarmak için çarpık yapılaşmaların olduğu bir bölgede daha sağlıklı, daha nitelikli alanlar oluşturduk. Allah kısmet ederse bir ay içerisinde uzlaştığımız 212 kişiye konutlarını teslim edeceğiz. Kalan 600 konut ve 12 bin metrekare ticari alanı da satacağız. Bir bölgeyi değerli hale getirmek için birinci şart doğru planlamak. Biz Yıldırım'ın üçte birlik alanını planladık ve doğru planlamayı da hayata geçirdik. Güzel örneği de burada ortaya çıktı. Bundan sonra Yıldırım'ın yarınları daha güzel olacak" dedi.

"Dönüşümün ilk önemli adımı"

Ruhsatı olmayan, plansız alanlarda yaşayan vatandaşlarla uzlaşıp onları buraya taşıyacaklarının altını çizen Edebali, "Onların evlerini ve yerlerini belediyenin üstüne alacağız, buradaki dairelerin tapularını onlara devredeceğiz, Yani hemen şu arkada gördüğünüz evlerden vatandaşımızı buraya taşıyacağız. Kentsel dönüşümün en önemli konularından bir tanesi de “yerinde dönüşüm”, vatandaşı tekrar burada yaşatmak. O 220 vatandaşımız, Mevlana Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız. Onlar bu konutlara geçince esas dönüşümü onlar anlatacak bu bölgede oturan vatandaşlarımıza. Bir değeri olmayan bir daireden, şu anda yapı kullanma izni olan ve en önemlisi de sosyal alanları olan, deprem yönetmeliğine uygun modern bir yaşama transfer olmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Biz bu bölgeyi 55 hektar olarak planlamıştık. Etap etap dönüşüm yapacağız. Birinci etap zordur, çünkü insanlar bazen görmeden de inanmıyorlar, illa dokunması lazım. Buradaki yaşamı bir görmesi lazım. Onun için birinci etabın biz sancılarını yaşadık. Bundan sonraki etaplar daha kolay olacak. Çünkü siz bölgeyi değerli hale getiriyorsunuz. Vatandaşımız kazanıyor, yine kendi mahallesinde yaşayacak, yine kendi komşuları ile yaşayacak, mağdur olmayacak, modern bir konutun sahibi olacak, bir taraftan da biz bölgeyi değerli hale getireceğiz ki Yıldırım ilçemizin de ekonomik olarak gücünü ortaya koymak adına. Bu arkamda gördüğünüz arka tarafta da büyük bir alışveriş merkezi yapılacak. Yıldırım'daki ekonomik gücü de rekabet gücünü de ortaya koymak adına ticari alanlara da çok önem veriyoruz. Diğer taraftan tabi burada, 600 daire satacağımız vatandaşlarımıza da yine imkanlarımızı seferber ederek, meclisimiz dün bir karar aldık, hepsini peşin satma yerine, yarısı peşin, kalan yarısını da 24 ay vade yaparak, belediye kanununun meclisimize verdiği yetkiye dayanarak, 24 aylık vade ile piyasa şartlarından ve banka faizlerinden de daha uygun olabilecek bir yöntemle de teşvik edeceğiz" diye konuştu.

"Dönüşüm 150 bin kişiyi kapsıyor"

Yavuzselim, Arabayatağı, Ulus, Mevlana, Hacıvat, Çınarönü, Şirinevler Mahalleleri'nde 150 bin kişinin dönüşümden yararlanacağını kaydeden Edebali, "Bu bölge artık dönüşebilecek bir imar düzeni var. Yeni okul alanları, yeni sosyal alanlar, yeni kapalı pazar yerleri, yeni otoparklar. Bakın otopark çok önemli bir konu, bu yaptığımız projede, tüm konutlarımıza her bir daireye bir otoparkı, binaların altında çözerek, arabanın yeri binaların altı, bodrum katlar. Diğer sosyal alanlar, yumuşak zemin dediğimiz doğa ile iç içe, çiçeği, çeşmeyi, ağacı koruyan bir anlayışla, sosyal donatı alanları ile dönüşümü destekliyoruz. Tabi tüm bu çalışmalara, Yıldırım'a yeni bir imajda kazandırmak istiyoruz. Yıldırım yakın bölgemizde Türkiye bebe giyim ihracatının yüzde 80'i buradan sağlanıyor. Ekonomik olarak da güçlü bir şehir. Burada ticari alanların açılmasıyla da hem ekonomiye destek katma hem üretme hem de istihdam imkanlarının da gelişmesine imkan sağlayacak bir şehircilik anlayışı. Burası yaklaşık 40 dönüm civarında bir alan, 812 konut üretiyoruz, altında da 12bin metrekare ticari alan var. Aslında çöküntü bölgelerini avantajlı hale getirmenin bir yöntemi de bu. Dükkanların çoğunu satacağız, belediye kanununun bize verdiği yetkiyle, elbette ki açık arttırma yöntemi ile ama önceden burada bir satış ofisimiz var, belediyemizin personelleri var, vatandaşlarımıza gösteriyorlar. Hangisinin kaç metrekare olduğunu, ne zaman satılacağını gerekli bilgileri alıyor, ön bir talep formu düzenliyor ve encümenimizde satış günü vatandaşımız gelip, nereyi tercih ediyorsa o alanın satış saatinde gelip katılıp alabiliyor" şeklindne konuştu.

Hüma Hatun Evleri'nin Yıldırım'ın kalbinde, Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl'e de en kolay ulaşılabilir mesafede olduğunu vurgulayan Edebali, "Bu nokta İstanbul'a da en yakın merkezde. Çünkü hemen otobana bağlanıyor ve Sabiha Gökçen Havalimanı 45 dakika. İnegöl'den gelip şehre dağılabileceğiniz en yakın yer burası. Kestel, Gürsu için yine aynı şekilde böyle. Ya da Vişne ticaret bölgemize en yakın nokta burası. Uludağ manzaralı, hem şehrin içinde, hem şehrin dışına çıktığımızda da lokasyonu en doğru ulaşım açısından. Elbette erişebilirlik çok önemli, yani sürdürülebilirlikten bahsettik az önce ama şehirler için erişebilir kavramı da çok önemli. Daire fiyatları da çok uygun. Çünkü bugün alan karlı çıkacak. 2+1 dairelerimiz 238 bin liradan başlayarak, katına göre ufak farklar ile değişiyor. En yüksek dairemiz de 340 bin civarında. Dolayısıyla maliyetlerinin de altında, piyasa şartlarının da altında uygun makul fiyatlar ile kentsel dönüşümün başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Hüma Hatun evlerimiz Yıldırım'ın dönüşüm tarihinde de bir kilometre taşıdır. Yıldırım'ın dönüşümü bu konutlar ile başlamıştır denilecek Allah'ın izniyle. O başlangıcıda doğru proje ile inşallah başlayıp gideceğiz" şeklinde konuştu.