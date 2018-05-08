(Özel Haber) Zehir tacirlerinden inanılmaz takas

Zehir tacirlerinin evlerinden; uyuşturucu madde ile takas ettikleri öğrenilen çoğu bebek ve temizlik ürünü yüklü miktarda yaşam malzemesi çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçebilmek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Narkotik polisi şehirde uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen çete üyelerine baskın düzenledi. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde çok sayıda polisin katıldığı baskınla, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona eğitimli narkotik köpeği Rona da katıldı.

Uzman dedektiflerin operasyonda ele geçirdikleri herkesi hayrete düşürdü. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra, madde alışverişlerinde takas edildiği tespit edilen çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Çoğunluğunu bebek bezleri, bebek mamaları ve temizlik ürünlerinden oluşan maddeler arasında yağlar, kahvaltılıklar, tencere takımları, elektrikli süpürge de olduğu görüldü. Ele geçirilen malzemelere polis tarafından el konuldu.

İkamette arama yapan ekipler çatı katına saklanmış kannobinoid maddesi ele geçirirken, biri çocuk 2 kadın gözaltına alındı.

Öte yandan son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 500 gram metamfetamin, bin gram sentetik kannobinoid, 100 gram esrar, çıkılar halinde paketlenmiş bir miktar kokain, 6 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 110 adet fişek ele geçirilirken 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların "silahla kasten yaralama, örgüt çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, ruhsatsız silah kullanma, yağma, gasp" gibi birçok suça karıştığı tespit edildi.

Şahıslardan 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 15 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.