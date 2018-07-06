Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 04:43

(Özel haber)Eşi telefonu kapattı diye intihara kalkıştı

Bursa’da uzun süredir eşiyle ayrı yaşadığını eşinin kendisini terk ettiğini öne süren bir şahıs trafiğe açık olan bir köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

(Özel haber)Eşi telefonu kapattı diye intihara kalkıştı

06 Temmuz 2018 04:43

Olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.


Olay Bursa’nın Merkez Yıldırım İlçesi Hacivat köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce F.A. isimli şahıs ile eşi belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavganın üzerine eşinin evi terk etmesi üzerine F.A. isimli şahıs köprüye çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde bulunan F.A.’nın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Köprünün korkuluklarından aşağıya atlayacağını söyleyen F.A. isimli genç için polis ekibi uzun süre dil döktü. Eşinden ayrı olduğunu eşinin artık kendisi ile konuşmak istemediğini telefonla arayıp olay erine gelmesini söylemesi üzerine eşinin telefonunu kapattığını belirten genç, bölgede bulunan bir amirin uzun süren uğraşlarıyla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.


Genç, polis aracıyla tedavi için hastaneye götürülürken, sağlık ve itfaiye ekipleri ile de normal görevlerine döndüler. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç