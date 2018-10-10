Özel harekatçılar kapıları kırdı, narkotik polisi didik didik aradı

Özel harekatçıların koçbaşıyla kapılarını kırdığı evler narkotik polisince didik didik arandı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık ve İncirli Mahallesi'nde önceden belirlenen çok sayıda adrese sabahın ilk ışıklarıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat ekipleri kapıları koç başıyla kırdılar. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve bazıları zorluk çıkaran 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyona narkotik köpeği Rona da katıldı. Daha önceden belirlenen adreslerin bodrum katlarına kadar arama yapılırken, operasyon drone ile de havadan görüntülendi.

Baskında 250 gram bonzai ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.