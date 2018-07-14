(ÖZEL) İğne oyasını öğrenmek için 9 bin kilometreden geldiler

Son yıllarda Japonya’da büyük ilgi gören Türk iğne oyalarını öğrenmek için Japon kadınlar Türkiye’ye geliyor. Riko Tokoro, Naomi Hirao ve Ikumi Nonaka, Türkiye’nin dünya meşhur iğne oyasını öğrenmek için Bursa’ya geldi. Bursa Valiliği’nin katkılarıyla yapılan Nakış ve El Sanatları Müzesinde işinin ehli hocalardan Türk iğne oyasını öğrenen Japon kadınlar, bu sanatı ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyor.

Japonlarda da çeyiz kültürü olduğunu, son 30 yıldır bu kültürün yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Japon turistler, çok beğendikleri Türk iğne oyasını ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. İğne oyasını öğrenmek için 9 bin kilometre uzaktan Türkiye’ye gelen Japon kadınlar, Türk hocaların verdiği dersleri büyük bir dikkatle dinleyip öğrenmeye çalışıyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Şefi Güleser Sencar’dan iğne oyası satanının inceliklerini öğrenen Japonlar kursu büyük bir keyifle dinliyor. Japonların aldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren Güleser Sencar, “Misafirlerimiz sabah 09:00’dan akşam 17:00’ye kadar ders görüyor. Aynı zamanda bizim kültürümüzü de görüyorlar. Buraya gelen Japon misafirler ne öğrenmek istediğini biliyor. Söylediğniiz her şeyi yapıyor, çok ilgililer, kaidelere uyuyorlar. Ben zor olacağını düşünmüştüm, çok keyifli. Bir işaretle bile anlaşabiliyorsunuz” dedi.

Japonya’dan iğne oyası öğrenmek Bursa’ya gelen Satoko Narihara, “Osmanlı nakışı öğrenmeye geldim. Ben bu iğne oyasını Japonya’da gördüm, çok ilgimi çekti, öğrene bilirmiyim diye düşünürken kendimi Türkiye’de buldum. Türkiye’ye gezmek için değil, sadece bu işi yapmak için geldim. Bu sanatı kısa sürede öğrenip Japonya’da devam etmek istiyorum. Japonya’ya Türk işi iğne oyası çok ünlü. Bizim de ülkemizde çeyiz kültürü vardı. Son yıllarda yok olmaya başladı, Türkiye’de iğne oyası öğrenip ülkemizde yaygınlaştırmayı istiyoruz” dedi.