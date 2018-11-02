(Özel) Karnabahar, lahana ve brokolide rekolte sevindiriyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde karnabahar, brokoli, beyaz lahana hasadı başladı. Üreticiler bu yıl ki rekolteden oldukça memnun.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte lahanagillerin hasadı da başladı. İnegöl'e bağlı Boğazköy Mahallesi'nde kış öncesi ekilen lahana, brokoli ve karnabahar tarladan toplanmaya başlandı. Bir önceki yıla göre daha verimli geçen hasat rekoltesi iyi olduğu için getirisi de fazla olan lahanagiller çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bölgeye yapılan barajla birlikte kış aylarında da üretim yaptıklarını belirten çiftçi Ali Osman Duyan, "Şu anda karnabahar, brokoli ve beyaz lahanayı hasat ediyoruz. Barajın yapılmasıyla birlikte köyümüzde ürün yelpazemiz genişledi kışlığa da başladık. Fiyatlarımızda çok güzel. Toptan 4 lira gibi gidiyor güzel paralar kazanıyoruz. Rekolte olarak dönümüne göre 3 ton, adet sayısına göre ise 2 bin tane bekliyoruz. Sağ olsun devletimiz köyümüze güzel bir baraj yaptı biz de güzel paralar kazanıyoruz. Geçen sene birçok ürünümüz tarlada kaldı ama bu sene ise fiyatlarımız çok güzel. Artık tüccar tarlaya geliyor. Tarladan ürünleri alıyor" dedi.

Yeni hal yasasıyla ilgilide açıklamada bulunan Ali OSman Duyan, "Anlatıldığı gibi olursa bizim için çok güzel olacak. Artık bizim elimizdeki mal direk tüketiciye gidecek. Aracılar artık para kazanmayacak o paralar ya bize kalacak ya da tüketicilerin cebinde kalacak. Şu anda pazarda karnabahar 6 TL, lahana 3 TL, brokoli ise 4 TL'den satılıyor" diye konuştu.