(Özel) Kestane kabağı çiftçinin yüzünü güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lezzeti ve dayanıklılığı sebebiyle tarladan çıkmadan alıcı bulan kestane kabağında hasat başladı.

Bu yıl Çeltikçi Mahallesi'nde bin ton kabak üretilirken, kabakların kilosu 60 ile 70 kuruştan satılıyor. Ancak kabak üreticilerini başı son zamanlarda tarla fareleriyle dertte. Genelikle nisan ve mayıs aylarında ekim yapan köylüler, sabah erken saatlerde tarlalarına gidip akşama kadar 15-25 kilogram ağırlığındaki kabaklarını kesiyor. Yıllardır kabak üretimi yapılan Çeltikçi'de bu yıl üretim yüksek ve verimli. Çiftçinin yüzünü güldüren kestane kabağının kilogram fiyatı ise 70 kuruştan alıcı buluyor.

Çİftçi Ahmet Dumanlar, "Kabak ekimine genelikle nisan ve mayıslarında başlıyoruz. Hasad ödemi ise ekimde başlıyor. Bu yıl hasad çok iyi. Fiyatlarımız biraz düşük olsa da satışlarımızı yaptık. Genelikle İstanbul ve Bursa'ya gönderiyoruz. Kilosu 60 ile 70 kuruş arasında satıldı" dedi.

İnegöl kabağının dayanıklı olduğunu anlatan Ahmet Dumanlar, "Bizim kabaklar çok dayanıklı. Mesela Düzce, Adapazarı kabakları 3 ay kadar dayanıyor. Çeltikçi kabakları ise daha uzun ömürlü, neredeyse 8 aya kadar bozulmadan durabiliyor. Bunun sebebi toprak ve bakım. Ben 50 dönüm kabak ektim ve yaklaşık 250 ton kabak elde ettim. En iyi kabak ağır olan kabaktır" diye konuştu.

Fareler kabakları kemiriyor

Aynı mahallede çiftçilik yapan Mustafa Kılıç ise, "Bu sene kabak üretimi gerçekten güzel, lakin farelerden dolayı çok şikayet var. Ben aynı zamanda Ahmet Dumanlar'ın dayısı olurum. Yeğenimin tarlasında neredeyse 30-40 tona yakın kabağı fareler kemirmiş. Fareler büyük zarar verdi. Farelerin kemirdiği kabakları depolara koyamıyoruz. Çünkü onların fazla dayanma gücü yok. Eskiden

yılanlar vardı, ama şimdi ilaçlardan dolayı yılanlar azaldı, bu sefer fareler çoğaldı. Üreticinin bu yılki şikayeti fareler" diye konuştu.