(Özel) Konservatuardan marangozluğa

Kurduğu makine sistemini daha da geliştirmeyi hedefleyen Haliç, iyi gelire sahip olduğunu belirterek, gençlerin zamanını gezmekle değil, çalışmakla geçirmelerini istedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy’de ikamet eden Fatih Haliç isimli genç, konservatuarı yarıda bırakarak döndüğü dede mesleğinde adından söz ettirmeye başladı. Yaptığı ürünleri Marmara ve Ege Bölgesi’ne satan Haliç, köyünde kurduğu makineli sistemine ek sistemler kurarak İnegöl’e hizmet etmek istiyor.

Haliç, “Dedemizin mesleği kerestecilikti. Babam da bir süre bu mesleği icra etti. Ben konservatuarı ani bir karar ile bıraktıktan sonra dede mesleğini yapmak istedim. Sonra fırça sapı üretmeye başladım. Üretim elle daha zor oluyor. Makine almak istedim, ama makineler çok pahallıydı. Gece gündüz talepleri geri çevirmemek için çalıştım. Bazen kışın gece 1’lere kadar çalıştım. Tabi kendinizi bir işe verirseniz, işinizi de severek yaparsanız bütün engeller kalkıyor diyebilirim. Bir süre dediğim gibi sürekli çalıştım. Çalışmaların neticesinde Marmara ve Ege Bölgesi’nde bir sürü insan bizimle irtibata geçip sipariş vermeye başladı. Makinenin kurulması ile beraber üretimi arttırdık. Üretim artınca siparişlerde ardı ardına gelmeye başladı. Bazen siparişlere yetişemediğim de oluyor. Bu mesleği yapmaktan çok mutluyum. Gerçekten insan işini sevmeli” şeklinde konuştu.

İsim tescili aldıklarını ve bu işi Bursa’da iki işletmenin yaptığını belirten Haliç, “Kendi patentimizi aldık. Böylece Haliç markasını İnegöl’e kazandırmış olduk. Bu işi Bursa bölgesinde sadece iki kişi yapıyor makineli sistem ile. İnşallah daha da büyümeyi hedefliyoruz. Her şeyden önce bizim bir hedefimiz var. Makine yokken makine alıp üretimi yükseltmeyi düşünüyorduk. Şimdi makinemiz var ve bir sonraki hedefimiz bir kaç tane daha makine ve ekipman ile üretimi daha da yukarıya çıkarmak. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah sağlam bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Fatih Haliç, özellikle gençlerin genç yaşta gezmek yerine çalışmalarının gerektiğini ifade ederek, “Genç kardeşlerimize şu tavsiyelerde bulunabilirim; her zaman gezelim, daha genciz diyoruz. Ama bu çok yanlış bir düşünce. Aslında gençken çalışmamız gerekiyor. İnsan gençken kendini işine daha iyi verebilir. Köyde bu iş yapılır mı diyorlar. Demek ki mücadele ederseniz yapılabilir. Genç kardeşlerimiz mücadele etmesini öğrenmeliler. Köyde de, şehirde de bu hep böyledir. Çalışan insan her yerde çalışır” dedi.