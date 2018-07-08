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08 Temmuz 2018 08:59

(özel) Köy okulu mevsimlik işçilere otel oldu

Doğu vilayetlerinden Bursa’ya kiraz toplamaya gelen mevsimlik işçiler, kullanılmayan köy okulunda barınıyor.

(özel) Köy okulu mevsimlik işçilere otel oldu

08 Temmuz 2018 08:59


Keles’e bağlı Belenören Mahallesi’nde kiraz toplayan mevsimcilik işçiler, eski köy okulunda kalıyor. Sabahın erken saatlerinde günlük 70 TL yevmiye kazanmak için iş başı yapan işçiler, saat 15.00’e kadar kiraz topluyor. Günlük işlerini tamamlayan mevsimlik işçiler Belenören Mahallesi’nde bulunan eski okula gelerek toplu halde yemek yapıp, yiyor. İşçiler, 35 gün Keles’te kiraz topladıktan sonra, fındık toplamak için Karadeniz bölgesine geçecek.


Mardin Midyat’tan kiraz toplamaya gelen ve işçilerin yemeklerini yapan Elbira Nilgün, “Mardin Midyat’tan geliyoruz. Buraya kiraz toplamaya geldik. Bu işten sonra fındık toplamak için Karadeniz’e gideceğiz. Buradaki yemekleri ben yapıyorum. Bugün menüde ise mercimek çorbası, makarna, yaprak sarması var. Yemek masraflarını biz kendimiz karşılıyoruz. Her şeyi kendimiz alıp kendimiz yapıyoruz. Çoğumuz akrabayız. Her sene aynı iş için aynı akrabalar buraya geliyoruz. Hayat şartları birçok yerde ağır fakat buradaki ağırlığın çok daha fazla olduğuna inanıyorum” dedi.


Bir başka tarım işçisi ise, “Öncelikle patronlarımızdan çok memnunuz. İş olduğu sürece çalışırız. Buranın insanlarıyla aramız gitgide güzelleşiyor. Paraya ihtiyacımız olduğu için çalışmaya geldik. Bizler burada kiraz topluyoruz. Kiraz bitince de vişne toplayarak işimize devam ediyoruz. Mevsimlik geldik ve yaptığımız işten çok mutluyuz. Bundan sonra olursa Karadeniz’e fındık toplamaya gideceğiz. Bu sene 70 ile 80 kişi arasında geldik. Burada okulda kalıyoruz. Yaklaşık bir ay daha kalıp gitmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.




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