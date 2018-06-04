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04 Haziran 2018 10:39

(Özel) Kunduracı Nebibe abla

Kadınların her işi başarabileceğinin bir örneği olan Nebibe Öztürk, 7 yıldır kunduracılık yaparak erkek kunduracılara taş çıkartıyor.

(Özel) Kunduracı Nebibe abla

04 Haziran 2018 10:39


Eşinin dükkanında aşina olduğu kunduracılığı kendisine meslek edinen Nebibe Öztürk, Bursa’da bulunan tüm kunduracılara rakip, kadınlara da örnek oldu. Bir gün eşinin dükkanına gelen müşterinin ayakkabısını eşi olmadan kendi başına tamir etmesi ile mesleğe atılan Nebibe Öztürk, azmi ile de erkeklere taş çıkartıyor. 7 yıldır eşinden bağımsız bir dükkan açarak geçimini sağlayan Öztürk, aile mesleği olan kunduracılığı yaparak tüm Bursa’ya adını duyurdu.


7 yıldır ekmeğini bu işten çıkarttığını ifade eden Nebibe Öztürk, “İşimi severek yapıyorum. Bir gün eşimin iş yerine gittim. O anda eşim çarşıya gitti. Bu sırada eşimin daimi müşterilerinden biri geldi. Siparişleri hemen alması gerektiğini söyledi. Ben de işin erkeği kadını olmaz ben de yapabilirim diye gelen ayakkabıyı kendim tamir ettim ve bu şekilde işe başladım. Üzerinden 7 sene geçti hala bu meslekten ekmek yiyorum” dedi.


Yaptığı işi ilk olarak kendisinin beğenmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, bu yüzden eşinden ayrı olarak çalıştığını söyledi. Öztürk, "Müşterim, sıfır ayakkabısını bile bana getiriyor. Ayakkabı ve çanta üzerinde yapamayacağım hiçbir şey yok. Kadınların daha tertipli ve düzenli olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşım da iş hayatıma yansıdı. Müşterilerim, gönül rahatlığıyla bana siparişlerini veriyor. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın bin tane erkeği geçebilir. Cesaretli olduktan sonra tüm kadınlar her işi yapabilir" şeklinde konuştu.




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