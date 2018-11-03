(Özel) Ormanların vahşi sakinleri hem ürkütüyor, hem hüzünlendiriyor

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Zooloji Müzesi'nde sergilenen tahnit edilmiş hayvanların hikâyeleri duyanları duygulandırıyor. Kimi kazada, kimi sirkte, kimi hayvanat bahçesinde can veren vahşi hayvanları canlılarından ayırt etmek neredeyse imkansız. Uluyan kurtlar, kükreyen ayılar, sivri dişli yaban domuzları, baykuşlar, kartallar ve deve kuşları ziyaretçileri adeta balta girmemiş vahşi ormanlara götürüyor.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde kurulan Zooloji Müzesi'nde ziyaretçilere hayvanlar alemi tanıtılıyor. Tahnit edilip içleri dolduralarak burada teşhir edilen hayvanların bir çoğunun kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Müzede yüzlerce çeşit hayvan türü bulunurken, binlerce hayvan ziyarete gelenleri farklı bir dünyaya yolculuk yaptırıyor. Müzede bulunan hayvanların her birinin farklı hikâyesi bulunuyor. Memeli hayvanlar trafik kazasında hayatını kaybederken, müzede sergilenen piton yılanının ise İtalya'dan Bursa'ya gösteri için gelen sirkte geçirdiği kaza sonucu telef olduğu belirtildi.

Türkiye'de yaşayan pek çok hayvan türünü bu müzede bulmak mümkün. Müzede ayrıca özel koleksiyon kurbağa ve yılan türleri de var. Müzeyi ziyaret eden öğrenciler, canlıymış hissi veren hayvanları uzun uzun incelemekten kendilerini alamıyor. Müze çarşamba günleri öğleden sonra kapılarını isteyen herkese açıyor.

Müze hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rahşan Kaya, “Bu müze bir bakıma öğrenci laboratuvarı. Hayvanların sergilendiği bir ortam diyebiliriz. Bu müze 30 yıldır hizmete açık. Burada 3 bin hayvan var. Hayvanların çoğu omurgalı hayvanlardan oluşmakta. Balık, kuş, kurbağa, sürüngenler ve memeli hayvanlar var. Buradaki hayvanların büyük bölümü doğada ölü olarak bulunmuş, trafik kazası geçirmiş veya tedavi sırasında ölmüş hayvanlar. Hayvanat bahçesinde ölmüş hayvanlar da burada sergilenmekte. Anadolu'daki hayvan çeşitliliğinin büyük kısmını müzede bulabilmek mümkün. Buradaki hayvanların bir çoğunun hikâyesi var. Müzemiz çarşamba günleri öğleden sonra açık, isteyen herkes ziyaret edebilir” dedi.