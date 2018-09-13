(Özel) Otomobilin motorunda sıkışan yavru kediye çifte kurtarma operasyonu

Bursa'da girdiği bir otomobilin davlumbazına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çifte operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Millet Mahhallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde işten eve dönen Eyüp Uslu, aracını park ettikten sonra motordan gelen kedi sesi üzerine ne yapacağını bilemedi. Onca aramaya rağmen sesini duydukları kediyi bulamayın Uslu, uzun süre hayvanın çıkmasını bekledi. Yaklaşık 4 saat boyunca miyavlayan kediyi çıkaramayan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı 16 FE 242 plakalı kamyonetten kurtarmak için operasyon düzenlendi. Sesi takip eden ekip, yavru kedinin davlumbaz arasına sıkıştığını belirledi. Davlumbaz sökülünce motorun için kaçan yavru kedi, tam yakalandığı sırada arabanın altından çıkıp hemen yandaki 77 AAF 441 plakalı başka otomobilin içine girdi. Bu kez de ikinci araca operasyon düzenleyen ekipler, kısa sürede yavru kediyi çıkarıp taşıma çantasına koyarak barınağa götürdü.

Yavru kedinin kurtarılması için yaptığı ihbarla ekipleri harekete geçiren ilk aracın sahibi Eyüp Uslu, “Servisten elemanları bırakıp evime geldim. Komşular benim aracımdan kedi sesi geldiğini söyledi. Uğraştık ama çıkaramadık. Uzun süre çıkmasını bekledik. Çıkmayınca da itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye, 15 dakikalık çalışmanın ardından kediyi kurtardı. Yavru kedi tekerlekle davlumbaz arasına girmiş. Önce onu söktü. Ondan sonra karşı komşunun arabasına girdi. Oradan da kurtarıp alıp barınağa götürdüler” dedi.