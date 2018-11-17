(Özel) Salla karşıya geçip yağmur altında kaplıca keyfi yapıyorlar

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünün altından akan derenin içinden çıkan termal su ilgi çekiyor. Vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya aldırmadan doğal havuzlarda girerek şifa buluyor. Derenin içinden çıkan sıcak su başta cilt hastalıkları olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Sıcak suyun çıktığı alan ormanlarla kaplı. Tabiatının hiç bozulmamış olması buraya gelen insanları kendine hayran bırakıyor. Vatandaşlar buz gibi havada doğal havuzlarda derenin kenarında hamam sefası yapıyor. Dereden karşıya geçişler ise el yapımı sal ile sağlanıyor. Buraya gelenler kendilerini farklı bir dünyada hissediyor. Çok kimsenin bilmediği bu tabiat harikası köy ziyaretçilerini bekliyor.

Soğuk havaya rağmen derede kaplıca keyfi yapan vatandaşlar, “Burayı çok kimse bilmiyor. Hava soğuk olmasına rağmen biz açık havada sıcak su keyfi yapıyoruz. Burası bir başka güzel, insan kendini kaybediyor” dedi.

Düğüncüler köyü sakinleri ise, "Burada bulunan kaplıca kaynakları çok eski. Çok kimse bilmiyor. Açık havada kaplıca keyfi yapıyoruz. El değmemiş tabiatı ve kaplıcasıyla burası ziyaretçilerini bekliyor” şeklinde konuştu.