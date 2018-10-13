(Özel) Tarihi camide her yer iskele, ama çalışan yeterli işçi yok

Bursa'da tarihi Emir Sultan Camii ve türbesinde aylar önce başlayan restorasyonun yavaş ilerlemesi tepkilere neden oluyor.

Emir Sultan Hazretlerinin türbesi ve kendi adıyla anılan camide restorasyon çalışmaları sürüyor. İlk başlarda ekipler cami çevresinde bulunan tarihi mermer taşlara büyük zarar vermiş ve bu durum tepki görmüştü. Daha sonra cami ve türbenin etrafı iskelelerle donatıldı ve çalışmalar başladı. Caminin her tarafında iskeleler bulunmasına rağmen, çalışan çok az işçi olması yüzünden restorasyon çalışmalarının çok yavaş ilerlediği ileri sürüldü. Restorasyon çalışmaları sebebiyle cami kapatılırken, cemaat ise restorasyon yavaş ilerlemesi sebebiyle açılışının gecikeceğini düşünüyor.

Cami ve türbeye dünyanın her yerinden çok sayıda ziyaretçi geliyor. Restorasyon sebebiyle ziyaretlerin azaldığını ve işlerinin büyük oranda düştüğünü belirten esnaf, restorasyonun hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.

Kimi zaman hiç çalışma olmadığını vurgulayan esnaf, "Burada restorasyon 6 ay önce başladı. Ama çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Kimi zaman 3-5 kişi çalışıyor, kimi zaman ise hiç çalışma olmuyor. Çalışların bu kadar yavaş ilerlemesi sebebiyle 2020 yılında bitmesi beklenen restorasyonun bitmeyeceğini düşünüyoruz. Biz burada esnafız. İşlerimiz hayli düştü. Bu çalışmanın bir an önce hızlandırılıp bitirilmesini bekliyoruz” dedi.

Restorasyon sebebiyle caminin içi kapatılırken, türbe ise ziyaretçilere açık.