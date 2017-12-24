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24 Aralık 2017 09:31

Özel Teknoloji Fen Okulları öğretmenleri, velilere teknoloji ve eğitimi anlattı

Bursa’da, Özel Teknoloji Fen Okulları öğretmenleri, annelere teknoloji ve eğitim hakkında bilgiler verdi.

Özel Teknoloji Fen Okulları öğretmenleri, velilere teknoloji ve eğitimi anlattı

24 Aralık 2017 09:31


Özel Teknoloji Fen Okulları, Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi’nin düzenlediği yılbaşı faaliyetine katıldı. Teknoloji Fen Okulları Matematik Öğretmeni Nurşen Kaya ve Bilgisayar Öğretmeni Gülperi Işık, annelere teknoloji ile çocuklarının eğitimini anlattı. Çocukların geleceği hakkında velileri bilgilendiren öğretmenler, öğrencilerin tasarladığı aletleri sergiledi.


Öğretmen Nurşen Kaya, “Teknoloji Fen Okulları adına buraya geldik. Öğrencilerimizle ilgili robotlarımız, ahşap atölyesinde tasarladığımız, daha sonra bunu mekanik ve teknoloji ile oynattığımız müzik aletlerimiz var. Matematiği oyunlaştırarak, teknoloji ile bağdaşlaştırarak anlatımlarımız sürüyor. Anneler Derneği burada yılbaşı faaliyeti düzenliyor. Biz de öğrencilerimize destek olmak ve şuandaki teknoloji ile eğitimi annelere anlatmak için burada bulunuyoruz. Çocuklarının daha iyi bir gelecekleri olması açısından anneleri bilgilendirmeye çalışıyoruz” dedi.


Bilgisayar Öğretmeni Gülperi Işık ise, derslerde yaptıkları çalışmaları dile getirdiklerini söyledi.




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