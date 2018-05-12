Özel Teknoloji Fen Okulları’nda mezuniyet coşkusu

Özel Teknoloji Fen Okulları, ilk mezunlarını verdi. Okulda düzenlenen törenle aileleriyle birlikte gelen 38 öğrenci sahneye çağırılarak diplomalarını aldı. Pasta kesiminin ardından öğrenciler kep attı. Daha sonra öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Özel Teknoloji Fen Okulları Müdiresi Müge Düşmez, “Okulumuzun ilk mezuniyet gecesindeyiz. Bizde çok gururluyuz. İnsan hayatında mezuniyetler, yeni temel atarlar. Bu gecede çocuklar ve velilerle heyecanı yaşıyoruz. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.