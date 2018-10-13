(Özel) Uludağ'da kırsal turizm atağı

Uludağ'ın eteklerindeki doğa harikası mekanlar, kırsal ve dinlenme turizmini canlı tutuyor. Yerli turistler buz gibi akan dereden alabalık yakalayarak bungalov tipi evlerde kalmak için yüzlerce kilometre yol geliyor.

Türkiye'de hızla gelişmekte olan yeni bir turizm biçimi olan 'kırsal turizm', kırsal alanların kalkındırılmasında büyük rol oynuyor. Özellikle giderek zorlaşan hayat koşulları, gürültü, trafik yoğunluğu, çevre kirliliği ve yoğun çalışma temposu içinde yorulan insanlar, hafta sonları devamlı yaşadıkları yerlerin dışına kalan Uludağ'ın yemyeşil vadilerinde dinlenerek hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını yeniden kazanıyor.

Bursa'ya 40 kilometre uzaklıkta Keles'e bağlı Dağdibi Mahallesi'nde kurulan bungalov tipi butik otelleri görmek ve Uludağ'ın buz gibi akan derelerinde balık yakalamak için Türkiye'nin her bölgesinden turist geliyor. Zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yürüyüş yolları, çocuk parkı, organik meyve ve bol oksijenli temiz havanın bulunduğu bölgedeki bungalov evlerinde 4 kişilik bir aile kalabiliyor.

Babasıyla birlikte açtıkları alabalık tesisine vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda bungalov tipi evler yaptıklarını anlatan Ömer Pehlevan, "Şehrin stresinden kaçmak isteyen misafirlerimize Uludağ'ın eteklerinde tamamen doğa ile iç içe konaklama hizmeti restoran ve kahvaltı hizmeti veriyoruz. Bursa'ya 40 kilometre uzaklıkta. İnsanlar sabah kahvaltıya geliyor. Konaklamak isteyenler misafirimiz oluyor. Yeni bir tesis çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Tesislerde çocuklar için oyun parkı, konaklayan misafirler için yürüyüş yolları, balık tutmaları içinde suni bir gölün bulunduğunu anlatan Pehlevan, "Konuklarımız çilek, ahududu, vişne, kiraz gibi doğal meyveleri dalından kopartıp yiyebiliyor. Bungalov evlerin içerisinde duş, tuvalet, televizyon, buzdolabı, ısıtıcı var. 4 kişilik bir aile tüm ihtiyaçlarını giderebilir" diye konuştu.

Bungalov evlerin konaklama ücreti ise hafta sonu 250 TL, hafta içi 180 TL şeklinde değişiyor.