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05 Mayıs 2018 09:29

(Özel) Yaralı bulunan yırtıcı kuş türü ’saz delicesinin’ tedavisine başlandı

Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen tabiatta bulunmuş yırtıcı kuş türlerinden "saz delicesi"nin tedavisine başlandı.

(Özel) Yaralı bulunan yırtıcı kuş türü ’saz delicesinin’ tedavisine başlandı

05 Mayıs 2018 09:29


Muğla’da vatandaşlar tarafından tabiatta güçsüz bir şekilde bulunan ve uçamayan saz delicesi, Bursa’nın Karacabey ilçesinde Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Ciddi bir problemi olmadığı tespit edilen yırtıcı kuş bir süre vitaminlerle beslenerek merkezde bulunan uçuş alanında kanatlarının güçlenmesi sağlanacak. Tedavisi tamamlanan kuş doğaya geri bırakılacak.


Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Aziz Can Sezer, “Merkezimize gelen saz delicesi cinsi yırtıcı kuşun muayenesini gerçekleştirdik. Yaptığımız muayenede ciddi bir probleminin olmadığını, kanatlarının zayıfladığını, kaslarının güçsüzleştiğini tespit ettik. Bu merkezimizde bulunan uçuş alanlarına bırakarak kaslarının güçlenerek eski formunun kazanmasını sağlayacağız. Bu süreçte beslenmesine dikkat ederek, güçlendirici tedavi metotları uygulayarak saz delicemizi tekrar doğaya kazandırıp hayatına devam etmesini sağlayacağız” dedi.


Merkez hakkında da bilgi veren Sezer, “Merkezimize yabani hayatta zarar görmüş, güçten düşmüş, çeşitli kuş türleri, tüm yırtıcı ve tohumcul su kuşları gelmektedir. Onların haricinde diğer yaban hayvanlarından, kurt, tilki, çakal, vaşak gibi bir şekilde zarar görmüş hayvanlar da gelmektedir. Burada gerekli bakım ve tedavilerini gerçekleştirip, doğaya geri salınmaktadır” diye konuştu.




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