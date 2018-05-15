(Özel) Yavru kediyi ölümden muhabirin ihbarı kurtardı

İHA muhabiri Hakan Gönül, bir habere gittiği esnada kedi sesi duydu. Gönül, bir yavru kedinin süs ağaçlarının arasında mahsur kaldığını fark etti. Uzun süre yavru kediyi kurtarmaya uğraşan Gönül, sık olan ağaçların içinde mahsur kalan kediyi çıkaramadı. Gönül, günlerdir aç ve susuz kalan yavru kedinin ağzının köpürdüğü ve ölmek üzere olduğunu görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde 5 metrelik süs ağaçlarının arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Bitkin ve susuzluktan ölmek üzere olan yavru kedi, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Habere giderken kedi sesi duyduğunu ifade eden Hakan Gönül, "Kedinin feryatları o kadar tesir etti ki, uzun süre kediyi kurtarmak için uğraştım. Kedi günlerdir burada mahsur kalmış. Çok bitkin haldeydi. İtfaiyeye haber vererek kediyi ölmekten kurtardık. Sağ olsun ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı" dedi.