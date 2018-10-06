(Özel) Yüksek rekolte şekerlemecilerin yüzünü güldürdü

Bursa'da beklenenin altında olan kestane rekoltesinin Çanakkale, Bandırma ve Yalova'da yüksek olması, kestane şekeri üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Kardelen ve Yaylacık markalarıyla yurtiçine, Cardelion mankasıyla yurttışına kestane şekeri satan İlka Şekerleme kestane alımlarına başladı. Üretiminin yüzde 10'unu ihraç ederek Bursa'nın bu meşhur lezzetini dünya sofralarına ulaştıran İlka Şekerleme, 500 ton kestane alımı gerçekleştirecek. Nilüfer'in Yaylacık Mahallesi'ndeki modern tesislerde kestane şekeri ve çeşitlerini ürettiklerini ifade eden İLKA Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, verim, fiyat ve kalite açısından iyi bir sezon beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Yüksek rekolte sebebiyle kestane fiyatlarında yükselme beklemediklerini belirten Akgün, kestane üreticilerinin fiyatlarda artışa gitmemesi halinde kestane şekeri fiyatlarını yükseltmeyeceklerini ifade etti. Akgün, “Kestane hasadı başladı. Ürün rekoltesi hayli memnun edici seviyede. Kestane üreticilerinin fiyatları yükselteceğini düşünmüyoruz. Böyle olursa biz de fiyatları artırmayız. Şu an fiyatlar gayet makul seviyede. Kestane şekeri üreticileri olarak tüketiciyi de düşünmek zorundayız” dedi.

Geçen yıl ham kestane alım fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istedikleri tonajda alım yapamadıklarını anlatan Akgün, "Bu yıl Çanakkale, Bandırma ve Yalova'da kestane yetiştiricileri verimli bir mevsim geçirdi. Yüksek verim de doğal olarak kestane şekeri imalatçılarını memnun etti. Üreticiler kestanenin iri olduğunu söylüyor. Yüksek rekolte nedeniyle ham kestane fiyatlarının aynı kalacağını düşünüyoruz. Bu da bizim satış fiyatlarımızın aynı kalmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Bursa'da 3 bin 500 ton kestane işlenecek"

Bursalı kestane şekeri üreticileri olarak geçen yıl 3 bin ton kestane aldıklarını, fiyatların uygun olması durumunda yeni sezonda ise bu miktarın 3 bin 500 tona çıkabileceğini ifade eden Akgün, "İlka Şekerleme olarak geçen yıl 450 ton ham kestane aldık. Bu yıl ise 500 ton alım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Üretimin yüzde 10'unu ise yurt dışına ihraç ediyoruz. Bursa'dan 33 ülkeye kestane şekeri ihraç edilerek, Bursa'nın yerel lezzetinin dünya sofralarına ulaştırılmasına katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Akgün şöyle devam etti:

"Şu anda yaklaşık 30 personele mevsimlik istihdam sağladık. Kestanenin toplanması, fabrikaya gelmesi, işlenmesi gerçekten zorlu bir süreç. Evvela kestanenin ham madde olarak şekere uygun olan formunu kullanmak durumundayız. Çünkü her kestane şekere uygun olmuyor. Bunun yanı sıra lezzetinin ağızda hissedilmesi önemli. Firmamızda sade kestane şekerinin yanı sıra çikolatalı, haşlama, portakallı, fıstıklı, şuruplu ve kestane ezmesi gibi 60 çeşit ürün yelpazemiz var. Yurt dışında da markamızı ön plana çıkarmayı başardık. İhracat oranımız her geçen sene giderek artıyor.”