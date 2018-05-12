Özkan: “Engelli ve yakınlarına sahip çıkmak aslî görevimiz”

İlçe genelinde düzenlenen faaliyetlerde engelli ve yakınları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, engelli vatandaşların aileleri ile birlikte hayat standartlarının yükseltilmesi için son dönemde önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Başkan Ali Özkan, hafta boyunca devam edecek faaliyetlerin ilk gününde, engelli çocukların anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ali Özkan, bütün devlet kurumları ve belediyenin gerçekleştirdiği projelerin her geçen gün özlenen seviyeye giderek yaklaştığını ve bunu aslî bir görev kabul ettiklerini söyledi. Özkan, bu sayede engelli ailelerinin refah seviyesinin yükselmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın katıldığı ‘Engelliler Haftası’ faaliyetlerinin bir diğer adresi Kültür Parkı oldu. Başkan Özkan, ‘Kır Çiçekleri Şenliği’ adı verilen programda engellilerin çeşitli eğlence ve oyunlarına ortak oldu.