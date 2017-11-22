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22 Kasım 2017 15:23

Özkan Gölkıyı sakinleriyle buluştu

“Mobil başkan’ sloganı ile ilçenin dört bir yanında vatandaş buluşmalarını sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölkıyı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Özkan Gölkıyı sakinleriyle buluştu

22 Kasım 2017 15:23


Sabah namazı sonrası mahalle kahvesinde kurulan sofrada vatandaşlarla aynı masayı paylaşan Özkan, halkın talep ve şikayetlerini dinledi. ‘Halil İbrahim Sofrası’ ismini verdikleri vatandaş buluşmalarında merkez - kırsal ayırt etmeden bütün mahalleleri ziyaret etmeyi arzuladıklarını ifade eden Başkan Ali Özkan, “Toplantılarımızın bir yenisini daha bugün Gölkıyı Mahallesi’nde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Karacabey Belediyesi olarak, meclis üyelerimizle beraber çeşitli vesilelerle vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyoruz. Bu vesilelerden bir tanesi de organize ettiğimiz sabah kahvaltıları. Karacabey’in merkezi ile kırsalındaki 65 mahallemizdeki kahvehanelerde, camilerde bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. İsteklerinizi dinlemeyi, sizlerle beraber bunları değerlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.


Gölkıyı Muhtarı Erdoğan Özkul, Başkan Ali Özkan’a çiçek takdim etti.




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