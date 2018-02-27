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27 Şubat 2018 17:17

Özkan miniklerle kitap okudu

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, ilçedeki ilkokul öğrencileri ile kitap okuyor.

Özkan miniklerle kitap okudu

27 Şubat 2018 17:17


‘Başkanımla okuyorum’ faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Özkan, kırsalda yer alan Dağkadı İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, Başkan Özkan ile aynı masada kitap okumanın mutluluğunu yaşadı. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu anlamlı faaliyete katılan öğrencilere teşekkür ederek, eğitim ve öğretime son derece önem verdiklerinin altını çizdi.


Bu zamana kadar, ilçede çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özkan, “Bugün de böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile kırsal mahallelerimizdeki okullarımızda, sizlerle bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde halen kitap okuma alışkanlığını sürdüren arkadaşlarımız elbette var. Bizler bunların çoğalması için böyle bir programda buluştuk" dedi.




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