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29 Kasım 2017 16:27

Özkan vatandaşlarla buluşuyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bir taraftan kırsal mahallelerde ‘Halil İbrahim Sofrası’ isimli vatandaş buluşmalarını sürdürürken, diğer yandan her salı günü minik öğrencilerle kitap okuuyor.

Özkan vatandaşlarla buluşuyor

29 Kasım 2017 16:27


Belediye Başkanı Ali Özkan, öğrenciler ile yapılan ‘Başkanımla okuyorum’ projesinde 7. haftayı geride bıraktı. Ali Özkan, her salı günü makam odasında öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla birlikte kitap okuyor. Öğrencilerin belediye ve Karacabey hakkındaki görüşlerini dinleyen Özkan, ardından da topluma örnek olması açısından çocuklarla birlikte aynı masada kitap okuyor.


Başkan Ali Özkan, görev geldiği günden bu yana ‘Halil İbrahim Sofrası’ isimli vatandaş buluşmalarına da devam ediyor. Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde her hafta farklı bir mahalleye giden Özkan, önce sabah namazını vatandaşlarla birlikte kılıyor, ardından da mahalle sakinleri ile birlikte kahvaltı sofrasına oturuyor.


Gerçekleşen buluşmada,vatandaşların mahalleleriyle ilgili şikâyet ve taleplerini dinleyen Özkan, bu buluşmalara mutlaka başkan yardımcılarını ve daire müdürlerini de götürüyor.




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