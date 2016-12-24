Özkan’dan asırlık çınara ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tarihçesinin derlenmesinde büyük katkıları bulunan asırlık çınar Hilmi Büyükşekerci’yi evinde ziyaret etti.

Yüz yaşına merdiven dayayan Hilmi Büyüşekerci’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, büyük-küçük herkesin zevkle sohbet ettiği Karacabeylilerin Hilmi dedesiyle hasbıhalde bulundu. Yöreye mahsus yemek, türkü ve folklor oyunlarının derlenmesinde birinci kaynak olan Hilmi Büyükşekerci, başta Yunan işgal yılları sonrası olmak üzere geçmişten bu yana geçirdiği değişim ve gelişmeler hakkında Ali Özkan’a bilgi verdi. Özkan, Büyükşekerci’nin ismini ikamet ettiği Park Caddesi’ne vermeyi düşündüklerini söyledi.