Bakanlık olarak Bursa’da yapılacak bütün yatırımları destekleyeceğiz” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Bugün inşallah Yenişehir’e gideceğiz. Bildiğiniz gibi Otomotiv Test Merkezi ile ilgili bir süreç yaşanıyor. Son olarak bakanımız ile bir araya geldik. Otomotiv Test Merkezi üzerine çeşitli istişarelerde bulunmuştuk. Bakanımızla da bu konuda karşılıklı istişare ettik. Kendilerinin buraya gelmesiyle birlikte Yenişehir’de Otomotiv Test Merkezi ile ilgili yeni bir aşamaya geçeceğiz. Orada gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve belki de atacağımız imzalar önümüzdeki süreçte Otomotiv Test Merkezi’nin yol haritasında belirleyici olacak. Dolayısıyla buraya gelene kadar yaptığı çalışmalar için bakanımız ve onun bürokratlarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Bursa büyürse Türkiye büyür"

Bursa’nın sanayi ve teknoloji kenti olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Hem yatırımları, hem ticaret hacmi hem de ülke ekonomisine ihracat anlamında sunduğu katkılar ve sanayi altyapısıyla temayüz etmiş bir ilimiz. Bursa, hepimizin ortak paydası. Bundan sonraki süreçte hem Bursa’mızın ülke ekonomisine katkısı, hem de gelişimci ruhu taşıyan müteşebbislerimize yön vermek, onlara yol haritası çizmek, taleplerini yerine getirmek istiyoruz. Dolayısıyla hem hükümetimiz, hem bakanımız Bursa’ya çok büyük bir ilgi ve alaka gösteriyor. Göreceksiniz, önümüzdeki 1-2-3 yıl özellikle 2023 hedefleri bakımından Bursa, Türkiye’ye damgasına vuracak bir şehrimiz olmaya devam edecek. Bütün çabamız Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle çalışmalarımızı yürütmek” dedi.

"Test merkezinde askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şunları söyledi:

“Bugün inşallah Bursa için güzel haberler vereceğiz. 2 Kasım tarihinde Türkiye’nin otomobili projesi için ortak girişim grubuyla imza attık ve resmi sürece başlamış oldu. Tasarım ve seri üretim olmak üzere bir projeyi yürütüyoruz. Bu projeyle birlikte tasarımla eş zamanlı bir şekilde test merkezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir. Yenişehir’de kurulacak olan Otomotiv Test Merkezi için geçen hafta içinde uzlaşma sağlandı. Yenişehir’de atılacak olan imza ile Otomotiv Test Merkezi’nin projelendirmesi ve inşasıyla ilgili süreci başlatmış olacağız. Bursa çok ciddi yan sanayisi olan bir büyükşehir. Bursa bizim bakanlığımızın en çok ilgilendiği, önem verdiği şehirlerimizden birisidir. Milletvekili olduğum dönemde en yakın arkadaşlarım Bursa milletvekilleriydi. Bu test merkezinde askeri araçların da testlerini yapabilecek bir kapasite oluşturmayı hedefliyoruz. Sürecin ilk aşaması projesinin tamamının yapılmasıdır. Bugün inşallah bu bilgileri paylaşacağız. TEKNOSAB da son derece önemli bir proje. Bakanlık olarak Bursa’da yapılacak olan bütün yatırımları destekleyeceğiz. TEKNOSAB da bunlardan birisidir."

İl Başkanı Ayhan Salman, Bakan Faruk Özlü’ye hediye takdim etti. Çavuşoğlu ve Özlü daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.