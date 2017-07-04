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04 Temmuz 2017 19:17

Özlüce’de Paul Le Guen rüzgarı

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce’de Paul Le Guen rüzgarı

04 Temmuz 2017 19:17

Çalışmada yeşil-beyazlı oyuncuların hırslı olduğu gözlenirken, yeni teknik adam Paul Le Guen de çift kale maç çalışmasında öğrencilerini sık sık uyardı.


Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa’daki ilk etap çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenmanda farklı istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Bursasporlu oyuncuların antrenmanda hırsları oldukları gözlenirken, idmanın son bölümünde yapılan çift kale maç çalışmasında ise Fransız teknik adam Paul Le Guen, oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.



Tomas Necid korkuttu


Çift kale maç çalışması sırasında İsmail Konuk ile girdiği ikili mücadelede yerde alan Çek golcü Tomas Necid, korkuttu. Kulüp doktoru Gökhan Özhan’ın müdahale ettiği tecrübeli oyuncunun ciddi bir sorununun olmadığı bildirildi.



Bilal Kısa katılmadı


Öte yandan tecrübeli oyuncu Bilal Kısa’nın alt adalesinde zorlanma meydana geldiği, bir süre takımdan ayrı olarak çalışacağı öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.




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