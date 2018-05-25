Palalı ve kılıçlı uyuşturucu satıcılarına jandarmadan darbe

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yıldırım Jandarma Karakol ekipleri, bir kamyonetin kasasında gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Bursa’ya getirileceği ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf mahallesinde bulunan ana yolda tedbir aldı. İhbar edilen kamyonet dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kadın aracı bırakıp yol kenarındaki bir tarlaya kaçtı. Tarlayı çeviren jandarma ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı. Kamyonette yapılan aramada 6 kilo esrar, 1 metre uzunluğunda kılıç ve pala ele geçirdi. Kaçan şüphelilerden kadının üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığını değerlendirilen 25 bin tl para çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan iki şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.