Palet havuzu kuruluyor

Dünyanın en yaygın ahşap palet organizasyonu olan EPAL'in (Avrupa Palet Birliği) Türkiye'deki ikinci el EPAL paletlerin değerlendirileceği palet havuzu kurulması için çalışmalar hız kazandı.

EPAL Türkiye Ulusal Komitesi (TEPAL), havuz sisteminin Türkiye'de işlerlik kazanması için EPAL yönetimi ile sürdürdüğü görüşmelere ilaveten Türkiye'de EPAL palet müşterileri için geçen hafta sonunda Antalya'da seminer düzenledi. Seminerde EPAL paletlerin kullanıcılara sağladığı avantajlar ve havuz sisteminin sağlayacağı faydalar anlatıldı. Toplantıda açılış konuşmasını TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç yaparken, Başkan Yardımcısı Ender Akşar, EPAL Palet Üreticileri Ali Necat Altınok ve Mutlu İğci'den oluşan komisyon davetlileri bilgilendirdi. Başkan İsmet Kurutaç konuşmasında, EPAL paletlerin diğer ahşap paletlere nazaran 10 kat fazla uzun ömre sahip olduğunu ve lisanslı firmalarca tamir edilerek, kullanım ömürlerinin daha da uzadığını vurguladı. Kurutaç, “Bu toplantıyı düzenleme amacımız Türkiye'de EPAL palet havuzu kurmak için birlikte yapabileceklerimi belirlemektir” dedi.

TEPAL Başkanı İsmet Kurutaç'ın konuşmasından sonra, TEPAL Başkan Yardımcısı Ender Akşar, üreticilerden Ali Necat Altınok ile Mutlu İğci'den oluşan komisyon, EPAL palet sistemi hakkında bilgi verdiler. Komisyon üyeleri, EPAL Paletlerin çoklu kullanım avantajı ve iş güvenliğine uygunluk sebebiyle tercih edildiğini, Avrupa'da yaygın olan havuz sistemi sayesinde ekonomik kullanım avantajına sahip olduğunun altını çizdiler. Avrupa'daki gibi Türkiye'de de havuz sistemini kurmak için çalışma başlatıldığına vurgu yapan komisyon üyeleri şu bilgileri verdiler:

“EPAL dünyanın en büyük palet havuzuna sahiptir. Satın aldığınız EPAL paletleri, uluslararası partnerlerinizle sorunsuzca değiştirebilir, böylece ürünlerinizin nakliye, ambalajlama ve depolama maliyetlerini en aza indirebilirsiniz. EPAL havuz sistemi, palet üreticileri ve paydaşlarının yer aldığı, ekonomik değer yaratan bir sistemdir. Sistem, satın alınan paletlerin değişimini esas alır. Havuz sisteminin içinde en başta lisanslı EPAL palet üreticileri, lisanslı tamirci ve depo merkezleri, ana müşteriler, marketler, bayiler ve ihracat kanadı yer alır. Üretici firmalar, tamirci ve depo merkezleri, paletlerini müşterilerine satar. Müşteriler bunları bayiler ve marketlerle olan ticari ilişkilerinde kullanırlar. Müşteriler ayrıca doğrudan ihracat döngüsünde palet kullanırlar. Marketlerden tamir edilmek üzere yeniden tamirci firmalarına geri döner.”

Havuz sisteminin sağlıklı işlemesinin, sistemi oluşturan bütün aktörlerin sistemin içinde olmasına bağlı olduğu da söyleyen komisyon üyeleri, tek bir aktörün bile sisteme girmemesi halinde havuzun oluşmasının mümkün olmadığını ifade ettiler. Sistemin oluşması için müşterilerinin de buna katkı sunması gerektiğine vurgu yapılan seminerde, “Havuz sistemin oluşmasında zincir marketlerin sunacağı katkı çok önemlidir. Sistemin Türkiye'de uygulamaya girmesi ahşap palet müşterilerinin ambalaj ve lojistik maliyetlerini aşağıya çekecek, kalitesiz ve standart dışı palet kullanımı büyük ölçüde azalacaktır. Çünkü kalitesiz ve standart dışı paletler taşıma ve depolama maliyetlerini yükseltmektedir” ifadelerine yer verildi.

Zincir marketlerin Türkiye'de havuz sisteminin kurulmasına destek vermesi halinde EPAL paletlerin ikinci elde değerleneceğini, bu sayede kaliteli palete ödenen bedellerin düşeceğini vurgulayan komisyon üyeleri, bunun sağlanması halinde çevrenin korunmasına da ciddi manada katkı sağlanacağını belirterek, “Ekonomik ve çevre faktörleri de değerlendirilerek, sisteme sektörel değil toplumsal fayda açısından bakılmalıdır. Havuz sistemi, palet üreticilerinden çok müşterileri ilgilendiriyor. Bu yüzden havuz sisteminin acilen kurulmasında müşterilerimiz belirleyici olacak. TEPAL, Avrupa'da sorunsuz işleyen havuz sisteminin Türkiye'de de uygulanabilmesi için, sistemin aktörleri ile bir araya gelmeye, bilgi vermeye, destek olmaya hazırdır” şeklinde konuştular.

Seminerde, EPAL paletlerin teknik özellikleri, EPAL'in organizasyon yapısı ve marka ihlâllerine uygulanan cezalar hakkında palet kullanıcılarına bilgi verildi.