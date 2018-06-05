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05 Haziran 2018 11:06

Pamukkale Turizm Ramazan Bayramı’na hazır

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, Ramazan Bayramı ve yaz sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Pamukkale Turizm Ramazan Bayramı’na hazır

05 Haziran 2018 11:06


Yeni yatırımları ile sezona damgasını vurmaya hazırlanan Pamukkale Turizm, Bursa ve çevre illerdeki acente ve çalışanlarla iftarda bir araya geldi. Katılımın ve paylaşımın yüksek olduğu iftarda, Pamukkale Ailesi sezon için moral depoladı. Ramazan Bayramı’nda yaşanacak yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, “Her yıl düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftarımızla dostlarımızla, katılımcılarımızla ve iş ortaklarımızla beraber olduk. Nasip olursa kısa bir süre sonra Ramazan Bayramını hep birlikte yaşayacağız. Ayın 12’si itibariyle bayram yoğunluğumuz başlamış olur. Daha sonra ise yaz sezonu başlar. Hem bayrama hem de sezona hazırız. Keyifli yolculuklar ve halkımızı sevdiklerimize ulaştırmak için hizmet veriyoruz” dedi.


Pamukkale Turizm’in 56 yıl önce insanları ‘sevdiklerine ulaştırmak’ üzere kurulduğunu belirten Özdalgıç, “Halkımızın takdiri ile büyüdü, hizmet ağını genişletti ve gelişti. Aynı sorumluluk duygusu ile bugün de Türkiye’ye ve geleceğe olan güvenle yatırımlarımıza çok daha güçlü olarak devam ediyoruz. Pamukkale Turizm’in yolcuyu önemseyen kurum kültürü ve değerleri tüm Türkiye‘de farkını hissettirmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.




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