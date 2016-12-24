Panayır deresi Bursa’ya prestij katacak

Tramvay hattı ile İstanbul Caddesi’nin çehresini değiştirmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Panayır deresi projesiyle Bursa’nın İstanbul girişine prestij katacak.

Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen Cilimboz, Hacivat ve Gökdere’deki ıslah çalışmalarıyla bu bölgeleri güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ve Deliçay derelerinin birleştiği nokta olan Panayır Köprüsü’nde dere ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. BUSKİ tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Küresel ısırma sebebiyle sel felaketlerinin dünya genelinde önemli bir mesele haline geldiğini hatırlatan Altepe, dere ıslah çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. BUSKİ tarafından yaklaşık 80 kilometre uzunluğa ulaşan 25 derede sürekli ıslah ve temizlik yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, bu çalışmalar sayesinde son 8 yıldır Bursa’da önemli bir taşkın olayının yaşanmadığını belirtti. Dere ıslah çalışmalarına rağmen dere kenarlarını yaşam alanlarına dönüştüren rekreasyon projelerine de önem verdiklerini ifade eden Başkan Altepe, “İstanbul Caddesi’ni doğu - batı ekseninde geçen Panayır Deresi’nde ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdik. Derenin her iki yamacı membran döşendikten sonra taş yüzeyle kaplanıyor. Böylelikle bir daha buralarda ot çıkmayacak ve sürekli temiz kalacak. Bunun yanında yol, çevre, yeşil alan düzenlemeleri, halkımızın oturup güzel vakit geçireceği alanlar, ağaçlandırma çalışması ve yürüyüş yolları ile burası Avrupai bir görüntü kazanacak. İlk etapta 2 milyon TL’lik yatırımla 21 bin metrekare alan kaplanacak. İstanbul girişi Bursa’nın en mutena yeri olacak” diye konuştu.