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22 Aralık 2016 12:10

Panayır Kavşağı köprüyle Yunuseli’ye bağlanıyor

Panayır Kavşağı köprüyle Yunuseli’ye bağlanıyor

22 Aralık 2016 12:10

Bursa’da kent içi trafiğe nefes aldırmak amacıyla alternatif güzergahlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Panayır Kavşağı ile Yunuseli’yi birbirine bağlayacak 6 kilometrelik yolun İstanbul Caddesi bağlantısını sağlayacak köprüdeki çalışmaları tamamlanma aşamasına getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, proje kapsamında 3 köprü ve 6 kilometrelik yol için yaklaşık 6 milyon TL harcanacağını belirterek, bu proje ile İstanbul Caddesi ile Mudanya yolu arasında alternatif bir güzergah oluşacağını böylelikle kent içi trafiğin de önemli ölçüde rahatlayacağını kaydetti.
Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla raylı sistemden, köprü ve kavşaklara, yol genişletme çalışmalarından yeni alternatif güzergahlar oluşturulmasına kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İstanbul Caddesi’ni Mudanya yoluna bağlıyor. Proje kapsamında yakında inşaatı başlayacak olan Panayır Kavşağı, Yeniceabat üzerinden Yunuseli yoluna, buradan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya yoluna bağlanmış olacak. Yeniceabat Mahallesi içinden geçen yol yeni proje ile mahallenin güneyine alınırken, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, İstanbul Caddesi ile Mudanya yolu arasında önemli bir alternatif olacak. Aynı proje kapsamında Yunuseli bağlantısı için 2 köprü yapılırken, İstanbul Caddesi bağlantısı için yapılan köprüde de çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Trafik nefes alacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Ökten ile birlikte projenin İstanbul Caddesi bağlantısını sağlayacak olan köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa’nın en önemli olan trafik sorununun çözümüne yönelik olarak yatırım bütçesinin yüzde 70’inden fazlasına ulaşım yatırımlarına ayırdıklarını dile getiren Başkan Altepe, İstanbul Caddesi’ni Yunuseli yoluna oradan da Mudanya yoluna bağlayacak önemli bir alternatif güzergahı daha kente kazandıracaklarını söyledi. İstanbul Caddesi üzerinde Beşyol ve Panayır Kavşağı ile ilgili çalışmalar başlarken, Panayır Kavşağı’nın ova içindeki alternatif bir yolla Mudanya yoluna bağlanacağını dile getiren Başkan Altepe, “Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve ilk etapta 12 metre genişliğindeki bu yol eskiden olduğu gibi Yeniceabat Mahallesi’nin içinden değil, güneyinden geçecek. Yeniceabat ve Yunuseli’yi birbirine bağlayacak bu alternatif güzergahla ilgili 3 adet köprü yapıyoruz. İkisi Yunuseli kanalı üzerine yapıldı. Üçüncüsü de Yeniceabat girişindeki bu köprü. Bunda da çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul Caddesi’nden gelen araçlar Panayır Kavşağı’ndan bu köprüyü kullanıp, Yeniceabat üzerinden Yunuseli yoluna, oradan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya yoluna bağlanabilecek. İstanbul Caddesi ile Mudanya yolunu bağlayan önemli bir alternatif olacak. Aynı zamanda Bursa trafiğine de nefes aldıracak” diye konuştu.



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