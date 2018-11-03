Panayır'a modern pazar yeri

Osmangazi Belediyesi tarafından Panayır Mahallesi'ne inşa edilen kapalı pazar yerinin zemin dolgu çalışmaları tamamlandı. Çelik kolon ve kirişlerin montajının yapıldığı pazar yeri, alışverişe konfor getiren bir tesis olarak pazarcı esnafına ve vatandaşlara hizmet verecek.

Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması, gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını kapalı hale getiriyor. Temeli geçtiğimiz Temmuz ayında atılan pazar yeri toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. Zemin dolgu çalışmalarının tamamlandığı pazar yerinde, çelik kolon ve kirişlerin montajına başlandı. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından salı günleri aynı noktada açık alana kurulan mevcut semt pazarı bu tesise taşınacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların daha iyi şartlarda alışverişlerini yapması, pazarcı esnafının da modern yerlerde hizmet vermesi adına kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirterek, “Osmangazi'de 56 pazar alanımız var. Bu pazar alanlarından 7 bin 500 pazarcı esnafımız faydalanıyor. 16 kapalı pazar alanımız bulunuyor. Yunuseli ve Emek mahallelerimizdeki pazar alanlarını da kapalı hale getiriyoruz. Demirtaş, Geçit ve Emek'te yeni pazar alanlarını hizmete açacağız. 2019 yılının ilk aylarında Panayır Kapalı Pazar Yerini hizmete açmayı planlıyoruz. Panayır halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.