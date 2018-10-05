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Pancar hasadı başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde pancar hasadı başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde pancar hasadı başladı.


Önceki gün başlayan pancar hasadının nakliyesinin bir kısmını Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi yapacak. Yenişehir ve İnegöl'den Susurluk Şeker Fabrikası'na gidecek olan 100 bin ton pancarın 50 bin tonunu kendilerinin çekeceğini belirten Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fuat Şalar, “İnegöl ve Yenişehir'den günlük 500 ton pancarı Susurluk'a nakledeceğiz. 80 gün devam edecek olan pancar nakliyesini inşallah kazasız bir şekilde atlatırız. İşlerin durgun olduğu bu dönemde tekerlerin dönecek olmasından memnunuz” dedi.


Yenişehir'den Susurluk Şeker Fabrikası'na gidecek olan toplam 100 bin ton pancarın yarısı ilçede bulunan iki adet kantar aracılığı ile gönderilirken, diğer 50 bin tonun pancar üreticisi kendi imkânları ile yolluyor.

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