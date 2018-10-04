Pancar üreticisi sıkıntılı

Bursa'nın Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, pancarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Pancar eken çiftçilerin çok zor durumda olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Pancar stratejik bir ürün. Pancar ülkemiz için önemli bir geçim kaynağı. Pancar devlet tarafından desteklenmeli. Pancar sadece çiftçiler adına değil, hayvancılar için de mühim. Yanı sıra pancar melası sanayiciler için önemli. Pancar ekolojik denge için önemli. Halk için de glikoz şurubu kullanmak yerine şeker pancarı kullanılması için önemli. Bu sebeplerden dolayı pancar sonuna kadar desteklenmeli. Ekonomik olarak pancar desteklenmiyorsa, pancar 14 polara sabitlenmeli. Çünkü bu yıl başımıza gelen iki türlü olay var. Birincisi poların düşük gelmesi. Geçen sene polar ortalamamız 12,5'lardayken bu sene 8 ila 10 arasında çıkıyor. İkincisi ise yüksek derece fire kesilmesi. Bu fire oranı geçen sene yüzde 6-7'lerdeyken bu yıl yüzde 20'lere çıktı. Çiftçiler bu şartlarda bırakın para kazanmayı işçilik ve nakliyeyi karşılayamayacak durumda. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu durumun çaresi pancarın 14 polara sabitlenmesi. Ben kendim de pancar ekicisiyim. Bu şartlar altında yaptığım hesaplamalara göre, pancar şirketlerinin verdiği gübrenin parasını anca karşılarız. Karacabey çiftçileri olarak çiftçilerimizin her yıl pancar ekmeleri için önünün açılması gerekiyor. Bu da 14 polara sabitlenmesi olarak olur. Bu yıl bize 16 polara karşılık verilen 23,5 kuruş şu anki girdilerle mukayese ettiğimizde komik bir rakam olarak kalıyor. Fire oranının yüksek ve poların düşük olması canımızı acıtıyor” diye konuştu.